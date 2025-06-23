法國當局：2024巴黎奧運與帕運 總花費約2050億元

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）根據法國審計當局今天公布的「初步估算」，2024年巴黎夏季奧運和帕運合計花費近60億歐元（約新台幣2050億元）。

法新社報導，法國國家審計院（Cour des Comptes）公布的資料顯示，去年夏天在法國首都巴黎舉行的奧運和帕運合計花費59億6000萬歐元政府經費，其中31億9000萬歐元用於基礎建設計畫，其餘27億7000萬歐元用於主辦賽事，包括14億歐元投入安全事務。

去年7月26日至8月11日登場的巴黎奧運以及8月28日至9月8日的巴黎帕運期間，主辦單位將巴黎市中心的多數歷史景點做為比賽場地或賽事進行背景。這兩場奧運被外界視為相當成功。

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法國審計院表示，由於法國目前正籌辦2030年冬季奧運，因此巴黎奧運和帕運的經費數據「備受矚目」。屆時冬奧將在法國阿爾卑斯山區（French Alps）舉行。

更詳細的巴黎奧運和帕運支出報告將於今年10月公布，目前仍有其他費用尚未統計完畢。（譯者：張正芊/核稿：施施）1140623