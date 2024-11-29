本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國發會多名員工發千字文控霸凌 涉案處長拔主管職
首頁 / 運動
巴黎帕運
新聞專題
巴黎帕運1/102
首頁 / 運動

傳不滿台南獎金少擬遷籍北市 帕奧銀牌程銘志澄清

2024/11/29 20:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）媒體報導，今年9月巴黎帕奧男子桌球單打銀牌程銘志疑因台南市獎金太少，有意遷籍台北市，市府今晚否認，且引述程銘志的話說，這是外界誤解，他想留在故鄉繼續努力。

台南市政府今晚發布新聞稿指出，程銘志在民進黨籍台南市議員陳怡珍、蔡筱薇陪同下拜會市長黃偉哲；程銘志表示，媒體報導他因不滿南市府加碼獎金太少，打算下個月遷戶籍到台北市，事實上是外界誤解。

程銘志說：「幫助我的人都在台南，想繼續留在故鄉努力，為台灣爭光」。程銘志請民代協助安排和黃偉哲見面表明心跡，並肯定市府提高銀牌獎金至新台幣24萬元的作法。

黃偉哲表示，程銘志以奮戰不懈精神取得帕奧桌球男單銀牌，為台灣寫下光輝一頁，也為故鄉台南爭光。黃偉哲當場允諾加碼獎金至24萬元，另提供訓練補助金48萬元，協助程銘志全力迎戰。

南市府體育局表示，巴黎帕運銀牌加碼至24萬元，僅次於台中，黃偉哲再加碼程銘志可獲得獎、補助金72萬元，教練林佳蓉獎金10萬元。（編輯：謝雅竹）1131129

#台北市
#台灣
#帕運
#黃偉哲
#台北
#台南
#台南市
#陳怡珍
#程銘志
#蔡筱薇
#林佳蓉
程銘志
巴黎帕運3銀2銅近年最佳 總統接見選手：未來政府資源挹注會更好巴黎帕運台灣代表團返台 程銘志感謝賴總統當年照顧
黃偉哲
台南觀光美食博覽會揭幕 集結近60家特色美食南科特定區F、G區啟用 規劃住宅區及商業區
巴黎帕運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
巴黎帕運台灣奪3銀2銅 選手獎金1370萬史上最高
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：