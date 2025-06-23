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平野惠一被江坤宇人氣嚇到 笑稱明星賽當陳金鋒小弟

2025/6/23 18:15（6/23 18:31 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒今天公布明星賽陣容，明星隊票選先發球員中信兄弟占7人，總教練平野惠一被江坤宇高人氣嚇到，被問起是否準備驚喜，他笑說要低調：「明星賽時我是（陳）金鋒的小弟。」

中華職棒明星賽將於7月19日、20日在台北大巨蛋舉行，今天公布由平野惠一領軍的TEAM STAR，和曾豪駒領軍的TEAM TAIWAN陣容，TEAM STAR先發陣容由票選產生，若明星隊先發選手被挑選進TEAM TAIWAN，優先代表TEAM TAIWAN出賽，但在紀錄認定上，依然是明星賽票選先發。

TEAM STAR先發陣容兄弟占7席，包括中繼投手伍立辰、一壘手許基宏、二壘手岳東華、三壘王威晨、游擊手江坤宇、外野手宋晟睿、詹子賢，另外5人為先發投手味全龍隊徐若熙、後援投手台鋼雄鷹林詩翔、捕手富邦悍將戴培峰、外野手統一7-ELEVEn獅陳傑憲、指定打擊台鋼雄鷹魔鷹（Steven Moya）。

江坤宇以網路票數66萬385票高居榜首，在專業人士票選中也獲得91票肯定，經加權統計後，江坤宇繼2023年後再榮登明星賽「人氣王」。

平野惠一接受媒體聯訪時笑說，被江坤宇的高人氣嚇一跳，笑說：「反而今後要感謝他」，很感謝有機會可以在同隊打球、當江坤宇的總教練。

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平野惠一表示，此次明星隊陣中有年輕球員是好事，但最重要的是不要讓球員受傷，順利結束明星賽，健康地讓球員回到母隊。

去年明星賽有很多經典橋段，被問起今年是否有準備什麼「驚喜」，平野惠一想要「低調」，他說，還有其他5隊總教練。他笑說：「在明星賽，我是（陳）金鋒的小弟。」（編輯：管中維）1140623

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