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台灣圍棋名將許皓鋐天元4連霸 本季首冠到手

2025/6/23 19:48
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（中央社記者陳容琛台北23日電）台灣圍棋名將許皓鋐今天在天元挑戰賽7番勝負第6局逆轉挑戰者徐靖恩，以4比2締造天元頭銜4連霸，追平前台灣棋王王元均曾締造的成就，同時進帳本季首座冠軍。

冠軍獎金新台幣100萬元的天元賽，決賽採取7戰4勝制，去年締造國內職業賽「完全制霸」的許皓鋐，日前雖然錯失名人賽衛冕機會，不過在這次天元賽重現王者姿態，如願挺進決賽，與挑戰者徐靖恩正面交鋒，並在前5局結束手握3比2的「聽牌」優勢。

在今天舉行的天元挑戰賽第6局，持黑的許皓鋐其實一開始陷入劣勢，甚至根據AI判定勝率一度僅有個位數，不過在拿手的後半盤許皓鋐逐步找回主動權，加上徐靖恩在官子階段有幾步出現嚴重失誤，讓許皓鋐成功上演逆轉勝，摘下天元頭銜4連霸。

許皓鋐賽後接受主辦單位採訪時自評表現中規中矩，並直言前半盤的失誤比較多，後來可能因為對手認為勝券在握，因此下得比較保守，才讓他有機會逆轉，「我覺得整體來說第1局發揮比較關鍵，那盤逆轉後對自己比較有信心。」

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面對首度挑戰天元頭銜的徐靖恩，許皓鋐稱讚對手實力堅強，就算自己處於領先，還是能感受到徐靖恩想要贏的氣勢。而徐靖恩則提到，這次迎戰許皓鋐感覺自己有比過去更進步，只可惜還是差了一點，尤其關鍵時刻下得太保守，「但我已經盡全力了。」

接下來許皓鋐、徐靖恩都將參加「衢州爛柯盃」世界圍棋公開賽，其中徐靖恩直接進入本賽，他表示過去比較少國際賽經驗，因此目標鎖定拿下第1盤的勝利，而從預選賽出發的許皓鋐則期許「多下幾盤棋」。（編輯：李亨山）1140623

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