挑戰「許皓鋐」這面牆 圍棋新星徐靖恩拚世界舞台

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（中央社記者陳容琛台北22日電）年僅17歲的台灣圍棋潛力新星徐靖恩，被外界譽為許皓鋐的接班人，然而他最大的目標並非接棒，而是挑戰這面擋在前面的高牆，朝著世界舞台前進。

去年是徐靖恩開始嶄露頭角的1年，不僅贏得快棋爭霸戰、新人王賽冠軍，並代表台灣征戰杭州亞運，而且是圍棋男團最年輕的棋士，雖然今天挑戰新人王衛冕失利，但仍被外界看好是台灣圍棋界的未來之星，徐靖恩謙虛表示：「我在國內應該排前5名而已，而且今年賽季才剛開始，不敢說得太滿。」

從6歲開始與圍棋結緣的徐靖恩，起初是父親指導一些圍棋規則，後來漸漸玩出興趣，在因緣際會下，進入啟蒙恩師、台灣旅日職業棋士張栩父親張遠錫的圍棋班上課。徐靖恩接受中央社採訪時透露，當時其實還有接觸蠻多棋類，包含象棋、西洋棋及跳棋等，不過唯獨對圍棋比較上手。

踏上學習圍棋的道路，徐靖恩展現出與眾不同的潛力，並早早立志以職業棋士為目標，沒想到在小學四年級前往海峰棋院考道場，卻以落榜收場，讓他一度考慮放棄圍棋、回到學校讀書，「還好後來有老師推薦我，得到面試機會，最後也順利通過，進入海峰道場訓練。」

然而，2019年如願晉升職業棋士後，徐靖恩歷經一段成績無法突破的低潮期，讓從小覺得埋頭苦練就會變強的他，也開始思索還能用什麼方法提升自己。有趣的是，YouTube百萬創作者「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」講解外星人的影片，是意外打開徐靖恩開關的關鍵。

「在網路上滑一滑，發現自己蠻有興趣的，慢慢開始在生活中加一點除了圍棋的東西，結果對我的狀態確實有提升，因為圍棋不是只有比技術，還有心態、抗壓能力等。」徐靖恩笑著說道。

鎖定YouTube上的知識型頻道，徐靖恩還會聽創作者講解「孫子兵法」，並從中得到啟發，而最令他有感的是「知己知彼、百戰百勝」，「因為以前我都以提升自身實力為主，現在賽前都會先研究對手有什麼規律，針對他的弱點進攻。」

當今台灣棋壇第一人的許皓鋐，曾在國內9項賽事中狂攬8座冠軍，另外去年還勇奪亞運隊史首面金牌，成為擋在許徐靖恩前面的一面高牆，尤其兩人在近期的海峰盃決賽、名人賽4強過招，徐靖恩皆以0比2遭到橫掃。

「每次碰到他都沒辦法發揮出實力，感覺就像碰到一面牆壁。」徐靖恩分析，許皓鋐除了實力比自己強，狀況也相對穩定，「我覺得他跟其他棋手不一樣，感覺很有自信，而且總是充滿能量。」

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歷經杭州亞運洗禮，讓徐靖恩內心想再前進世界舞台拚戰，他設定目標今年在國內拿到頭銜，並積極爭取出國比賽機會，「但許皓鋐狀況很好，勢必得過他這一關，我覺得是一個挑戰。」

視韓國傳奇棋士「石佛」李昌鎬為偶像，徐靖恩形容，圍棋是生活中很珍貴的一部分，「我每天會花3分之1時間在圍棋上，同時這也是一項具有挑戰性的運動，尤其我很享受與高手下棋，那種突破自己的感覺。」（編輯：陳政偉）1130522