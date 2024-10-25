許皓鋐中環碁聖賽稱王 本週豪奪兩座冠軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北25日電）繼快棋爭霸戰稱王後，台灣圍棋名將許皓鋐今天在中環碁聖賽3番勝負第2局，逆轉擊敗陳祈睿，順利完成2連霸，同時進帳本週第2座冠軍。

許皓鋐21日才在快棋爭霸戰3番勝負第3局力退徐靖恩奪冠，緊接著今天又在中環碁聖賽3番勝負第2局上陣，持白子的他雖一度落居下風，但隨著賽事進行，許皓鋐逐漸扭轉劣勢，最後以中盤勝完成2連霸，不僅拿下40萬新台幣的冠軍獎金，更笑納本週第2座冠軍。

許皓鋐賽後接受主辦單位採訪時提到，一度覺得局勢不太行，但認為後面官子對手沒有下到最好，因而有獲勝的機會，「其實決賽這兩盤的內容都不太好，今天這盤棋相對好一點，發揮在可接受範圍，不過也有出現蠻大失誤，我覺得後半盤蠻值得研究的。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

1週內搶下2座冠軍，許皓鋐卻沒有特別的心情，「對於今年自己表現不是太滿意，還需要繼續努力。」週末他將前往杭州參加中國圍棋甲級聯賽，他並透露，還是會稍微訓練一下，調整到最理想狀態應戰。

今年曾勇奪新人王賽冠軍的陳祈睿則提到，前面一直感覺沒有到很好，幾乎沒有明顯優勢，尤其中後盤發揮又較為不理想。接下來將在7戰4勝制的棋王賽再度挑戰許皓鋐，陳祈睿表示：「希望之後幾盤再加油。」（編輯：龍柏安）1131025