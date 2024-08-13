與賴均輔激戰逾7小時 許皓鋐締造友士盃7連霸

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（中央社記者陳容琛台北13日電）友士盃十段賽今天舉行五番勝負第4局，持黑的許皓鋐與賴均輔上演超過7小時的激戰，最後以3目半之差獲勝，順利締造友士盃7連霸創舉。

邁入第14屆的友士盃十段賽，決賽採5戰3勝制，冠軍不僅能夠獲得新台幣70萬元的獎金，同時取得「十段」頭銜，並保留於次屆決賽。從2018年起即稱霸友士盃的許皓鋐今年將要力拚7連霸，而決賽的對手正是近期連斬多名世界冠軍、在國手山脈盃國際圍棋賽稱王的賴均輔。

取得友士盃聽牌的許皓鋐，今天與賴均輔展開五番勝負的第4局，前半盤許皓鋐迅速掌握優勢，然而中盤階段卻一度遭到不放棄的賴均輔逆轉戰局，讓許皓鋐直言中後盤完全是看不清狀態，甚至思考了很久仍沒找到簡明下法，導致局面變得混亂，所幸他最後在右上角成功出棋，也成為此役的致勝關鍵。

如願締造友士盃7連霸，同時是近10年台灣頭銜賽連霸最長的紀錄，許皓鋐賽後透過新聞稿表示，對今天的棋局內容印象深刻，因為雙方一直陷入拉鋸戰，不過還是很開心順利稱王，並自評今年國際賽表現皆不如預期，因此期許接下來的三星盃世界圍棋大賽能夠繳出好的內容。

以些微之差惜敗的賴均輔則大方稱讚，許皓鋐的棋風全面，實力非常地堅強，他自認這次友士盃只有第1局的內容稍微滿意，因此回去後一定會好好檢討今天這盤棋，「我也會繼續努力，帶給大家更好的內容。」（編輯：李亨山）1130813