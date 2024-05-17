三太子盃4強遭逆轉 許育修無緣冠軍

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（中央社記者陳容琛台北17日電）目標三太子盃單打冠軍，台灣「網球一哥」許育修今天卻在4強戰以6比0、6比7（3比7）、3比6遭到烏克蘭選手馬欽柯逆轉，無緣把冠軍留在台灣。

昨天擊敗韓國選手洪性贊後，許育修成為繼2017年盧彥勳後，首名打進華國三太子國際男子網球挑戰賽單打4強的地主選手，今天迎戰烏克蘭選手馬欽柯（Illya Marchenko），他把握對手沒有這麼快進入狀況的機會，在首盤打出強勢6比0先馳得點。

許育修在次盤多次錯失破發點，被馬欽柯逐漸掌握球路，加上進入搶7落敗，導致氣勢導向對手，最後以6比7（3比7）、3比6遭到逆轉，無緣搶下冠軍戰門票，也無法將男單冠軍留在台灣。

許育修賽後接受媒體聯訪時表示，其實這週的狀況不錯，對比賽的感覺也很好，並抱持正向心態，把目標鎖定三太子盃的男單冠軍，可惜在4強就輸掉比賽，「希望繼續保持好的狀況，延續到後面比賽，明年的三太子盃或年底的海碩盃再討回來。」

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馬欽柯則給予許育修高度讚賞，認為他的發揮非常出色，不過自己在第2盤的搶7局有穩住心態，才能延長戰線到第3盤，「感覺許育修後面體能有下滑，讓我拿下最後的勝利。」

來台參加三太子盃前，馬欽柯正經歷連敗，而且自信心低落，狀態不是很好，如今挺進男單冠軍戰，他表示非常享受今天比賽，也很喜歡台灣食物，「台灣球迷很有素質，只要我打出好的擊球，不會吝嗇給予鼓掌。」（編輯：吳協昌）1130517