華國三太子男網賽復辦 胖鵬配再度攜手

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（中央社記者陳容琛台北15日電）重新復辦的2024華國三太子國際男子網球挑戰賽將於5月12日至18日在台北市網球中心登場，其中「胖鵬配」楊宗樺、謝政鵬再度攜手征戰男雙賽事。

結合宮廟文化與在地元素的華國三太子國際男子網球挑戰賽，是全台最具特色的職業網球賽事，不過2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦，如今確定復辦，也成為台灣歷經疫情解封後，再度舉行世界職業網球協會（ATP）挑戰賽級別的職業賽事。

今年華國三太子男網賽為ATP挑戰賽75等級，總獎金8萬2000美元（約新台幣265萬元），冠軍即可獲得75分的職業積分，預計5月12日在台北市網球中心點燃戰火，其中12日、13日率先進行會外賽，並在17日、18日分別舉行準決賽和決賽。

官方今天公布首波參賽名單，其中台灣好手許育修、吳東霖都將參戰，力拚繼2017年盧彥勳後，第2位勇奪單打冠軍的地主選手；而雙打部分，何承叡將與搭檔黃琮豪聯手出擊，期盼把冠軍留在台灣。

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作為台灣地主希望的許育修接受中央社採訪時表示，很開心能夠再度參與華國三太子挑戰賽，加上很久沒有在台灣比職業賽，自己將拚盡全力把冠軍留在台灣，「希望球迷踴躍入場，幫台灣選手加油打氣。」

值得一提的是，2016年華國三太子盃男雙冠軍「胖鵬配」楊宗樺、謝政鵬獲頒雙打會內賽外卡，將再度攜手征戰。楊宗樺透過新聞稿表示，心情上很興奮，兩人目前積極備戰，並設下至少打進4強目標，期盼能重現當年雙打奪冠的精彩時刻。（編輯：張雅淨）1130415