台維斯盃落敗仍感動 莊吉生：加油聲讓我起雞皮疙瘩

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（中央社記者黎建忠台北4日電）2024台維斯盃世界組總決賽資格賽，台灣今天在第3點雙打輸球後，確定提前以0比3敗給法國隊。不過，雙打成員之一的莊吉生賽後感動地說：「滿場的加油聲，讓我起雞皮疙瘩了。」

2024台維斯盃世界組總決賽資格賽在台北市網球中心進行最終日賽事，第3點男雙台灣由許育修、莊吉生應戰，仍以6比3、2比6、6比7落敗。

莊吉生在接受媒體聯訪時指出，台北世大運也是在這裡舉辦，當時也感受到球迷滿滿的熱情，「我聽到大家的加油聲，還有台式啦啦隊的節奏，都讓我起雞皮疙瘩，那時候我就想說，一定要帶給所有觀眾1場最棒的秀」。

有趣的是，平常台語很溜的莊吉生，突然不會講雞皮疙瘩的台語，反而用生硬的中文講出，讓現場媒體笑翻。

「台灣一哥」許育修提到，第1盤的時候戰術成功率蠻高的，「但畢竟對手是拿過大滿貫冠軍等級的球員，適應力和調整的功力都很快，所以後2盤我們就比較被動」。

許育修透露，從分數上來看，「我們基本上沒有太多機會，尤其是他們的發球局，很快就可以搶到第40分，除了首局的破發外，我們只能不斷想辦法突破」。

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莊吉生表示，對手真的很穩，幾乎沒有犯下什麼錯誤，「但我們也學到很多，尤其過去幾乎沒機會對上這種大滿貫冠軍等級的對手，所以也相當珍惜」。

都超過40歲的法國老將組合馬育（Nicolas Mahut）、瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin）賽後對台灣組合讚譽有加。馬育提到，許育修和莊吉生的比賽內容和表現，絕對超過現在的雙打世界排名，只要繼續努力，一定會有機會。（編輯：管中維）1130204