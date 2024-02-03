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台維斯盃台灣隊連丟2點 法國隊率先聽牌

2024/2/3 18:07
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）2024台維斯盃世界組總決賽資格賽今天登場，台灣隊迎戰來訪的法國隊，網球好手許育修在以直落2落敗後，隨後登場的吳東霖也以0比2遭法國隊一哥馬納里諾橫掃，讓法國隊搶先聽牌。

台維斯盃國際男子網球團體錦標賽被譽為「網球界的世界盃」，台灣隊首度前進世界組總決賽資格賽，今、明天在主場台北市網球中心與法國隊展開世界組總決賽資格賽，賽前近3000張門票已經完售。

台灣隊第一點派出男單排名最高、世界排名230名的許育修，迎戰排名第68的19歲法國小將范阿斯切（Luca Van Assche）以2個4比6落敗。

男單排名第238名吳東霖隨後上陣，對手為曾兩度闖進澳洲網球公開賽男單16強、35歲的馬納里諾（Adrian Mannarino），目前世界排名第17名，也是法國隊此行排名最高的選手。

雙方開賽就上演互破戲碼，吳東霖第4局發球局未能保住，陷入1比3落後，第7局儘管逼出4個破發點，但未能拿下，以3比6將首盤拱手讓人。

吳東霖次盤一開始打出氣勢，連保帶破連搶3局，而經驗老道的對手，兩度破發後以6比5超前，吳東霖未能逆轉，最終以5比7落敗。

賽事採5點3勝制，率先贏得3點的隊伍，將取得9月前進世界組總決賽的資格，首日先進行2點單打，明天展開第3點雙打賽程。

陷入背水一戰的台灣隊明天將由杭州亞運男雙金牌組合莊吉生和許育修聯手力拚延長戰線，迎戰坐擁大滿貫5座男雙冠軍的馬育（Nicolas Mahut）、瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin）。（編輯：李亨山）1130203

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