台維斯盃被鼓聲振奮 許育修：雖落敗但接近目標

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台維斯盃世界組總決賽資格賽今天開打，場邊傳來台式應援加油聲及鼓聲，令打頭陣的網球好手許育修相當振奮，儘管以直落2不敵法國小將范阿斯切，但他認為，很接近原先設定目標。

台灣男子網球代表隊首度闖進台維斯盃世界組總決賽資格賽，今、明天在主場台北市網球中心與法國隊交手。

行政院長陳建仁今天親臨現場，並為第一點賽事擲幣，台灣隊由男單排名最高、世界排名230名的許育修擔任開路先鋒，迎戰排名第68的19歲法國小將范阿斯切（Luca Van Assche）。

雙方歷經開賽互破，一路僵持至第7局，許育修發球局再度失守，儘管許育修陷入3比4落後，但場邊球迷仍繼續為他加油，還有陣陣鼓聲為他打氣，可惜最後仍以4比6丟掉首盤。

次盤前4局互保，許育修第5局發球局遭破後，而他頂住壓力，在球迷歡呼聲中第8局回破扳平，但盤末發球局未能保住，最終以4比6落敗。

許育修賽後受訪時表示，對手擅長多拍且底線續航力佳， 原先有特別設定一些攻擊性的球路，可惜效果不佳，但他認為，以今天場上發揮狀況，「應該算接近我的目標，但是我覺得還可以再更好。」

「想設定贏球，結果或許不是這麼好。」許育修認為，自己今天有努力且不放棄，並堅持到最後一刻，已經很不錯，很可惜沒把握住關鍵分，但他也有額外收穫，看到世界排名前100名選手在關鍵時刻穩定處理球的方式。

近3000名球迷湧入球場以及場邊的鼓聲，也讓許育修印象深刻，他表示：「其實很開心有這麼多觀眾為我或台灣隊加油，之前有遇到很多觀眾的情況，但可能不一定都是為我加油，很享受在這樣的情況下比賽。」

許育修透露，場邊鼓聲相當振奮人心，「其實不是隨時狀況都是特別好，但他們在打鼓的時候，我是有被加油到的。」

賽事分2天進行，採5點3勝制，除了第3點為雙打外，其餘都是單打，首日先進行2點單打賽事，台灣隊第2點派出吳東霖應戰。（編輯：李亨山）1130203

2024年台維斯盃世界組總決賽資格賽3日在台北市網球中心開打，單打首點賽事由台灣隊選手許育修（圖）出戰年僅19歲的法國小將范阿斯切（Luca Van Assche），台灣隊許育修以直落二吞敗。中央社記者徐肇昌攝 113年2月3日

2024年台維斯盃世界組總決賽資格賽3日在台北市網球中心開打，第1點單打由台灣選手許育修（圖）迎戰世界排名68名的法國小將范阿斯切（Luca Van Assche），可惜以0比2落敗。中央社記者徐肇昌攝 113年2月3日