台維斯盃台法大戰2/3登場 許育修領軍力抗強敵

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（中央社記者黎建忠台北25日電）2024年台維斯盃世界組總決賽資格賽將於2月3、4日在台北網球中心開打，世界男單排名第202的台灣一哥許育修將領軍力抗強敵法國。

台灣首度打進台維斯盃總決賽資格賽，這次在主場迎敵，推出最強5人陣容，除了許育修外，還有單打世界第240名的吳東霖、第260名的莊吉生、第295名的曾俊欣、第611名的黃琮豪。

其中許育修、吳東霖、曾俊欣在過去3年都曾拿過挑戰賽等級冠軍，而黃琮豪更是成都世大運男雙金牌、杭州亞運混雙銀牌，這次陣容幾乎都是一時之選。

已經回到台灣加緊備戰的許育修，在接受中央社記者訪問時說，這次對手完全是不同等級的，「但也不能說我們完全沒機會，只要我們能發揮100%的實力，還是有機會把對手逼到極限，那這樣就有很多的可能性。」

許育修分析，如果台灣隊能在首日的2點單打拿下1點，接著第2天的第3點雙打能再搶下的話，就會給對手製造很大的壓力，說不定就會有變數發生。

這場台法大戰攸關進軍世界組最終16強資格，分別於2月3日進行前2點單打、4日進行第3點雙打及後2點單打。率先贏得3點的國家，將取得9月前進世界組總決賽小組賽的門票。

來台踢館的法國隊實力不容小覷，包括單打世界第19名的馬納里諾（Adrian Mannarino）、第20名的洪柏特（Ugo Humbert）以及第34名的費斯（Arthur Fils）；雙打部分更有過去稱霸過大滿貫男雙的馬育（Nicolas Mahut）和瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin）。

中華民國網球協會秘書長王凌華接受中央社訪問時說，球員預計1月28日抵台備戰調時差，而先遣部隊預計明天就會到台灣，先進行場地勘查以及相關動線規劃。

比賽將選在台北網球中心的室內場地舉辦，門票自從1月5日開賣後的一週內就已全數賣光，約可容納3000多人。（編輯：張雅淨）1130125