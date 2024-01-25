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台灣網球一哥許育修再獲贊助 減輕出國比賽壓力

2024/1/25 17:33（1/25 18:22 更新）
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台灣網球好手許育修（右）25日獲得台灣在地輪胎大廠建大輪胎贊助，建大輪胎董事長楊啟仁（左）親自出席簽約儀式，與許育修握手致意。（建大輪胎提供）中央社記者黎建忠傳真 113年1月25日
台灣網球好手許育修（右）25日獲得台灣在地輪胎大廠建大輪胎贊助，建大輪胎董事長楊啟仁（左）親自出席簽約儀式，與許育修握手致意。（建大輪胎提供）中央社記者黎建忠傳真 113年1月25日
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（中央社記者黎建忠台北25日電）去年杭州亞運獲得網球男雙金牌的台灣好手許育修，今天和台灣知名輪胎品牌簽下贊助合約，未來能減輕出國比賽的經費負擔。

目前男單世界排名第202的「台灣一哥」許育修，和同樣「出身」彰化員林的台灣輪胎大廠建大輪胎簽下贊助合約，對許育修每年出國比賽經費大有幫助。

許育修在接受中央社記者訪問時說，很高興又能被國內企業賞識，「我去年一整年的比賽，大概要花掉超過400萬台幣，這對我來說是一個不小的負擔，如今能獲得企業贊助，讓我能更無後顧之憂。」

許育修提到，其實雙方從去年底就有在談了，「可能是因為我是員林人，建大輪胎也是員林在地的台灣大廠，所以我們談得滿開心也滿順利的。」

建大輪胎董事長楊啟仁表示，建大長期關注體育賽事，了解到體育選手幕後訓練的辛苦，因此希望能略盡棉薄之力成為許育修的後盾，讓其能無後顧之憂的發展，提升各式技術與基礎體能，登上世界的最高舞台。

許育修接下來的賽事，將是2月3、4日在台北網球中心登場的台維斯盃世界組總決賽資格賽，許育修將領軍力抗勁敵法國隊。（編輯：張雅淨）1130125

#台灣
#楊啟仁
#許育修
#網球
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