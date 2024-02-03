台維斯盃與法國好手較勁很榮幸 吳東霖盼感動家人

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣網球好手吳東霖今天台維斯盃世界組總決賽資格賽，迎戰排名第17、法國選手馬納里諾，次盤一度3比0領先，可惜遭逆轉，他說，很榮幸與世界排名前20名好手較勁，盼比賽能感動到場的家人。

台維斯盃屬於男子網球團體錦標賽，台灣隊首度參加世界組總決賽資格賽，今、明天在主場台北市網球中心迎戰法國隊，擔綱第2點的吳東霖以0比2敗給兩度闖進澳洲網球公開賽男單16強、35歲的馬納里諾（Adrian Mannarino），對手目前世界排名第17名。

吳東霖連2盤都率先攻破對手發球局，次盤更是以3比0領先，讓吳東霖一度以為有機會拿下，但尾盤表現下滑，也讓他賽後直呼可惜，「沒能過自己那一關 ，關鍵時刻心態較為保守，但這將是很好經驗，自己將帶著這個經驗在今年賽季繼續前進。」

今天比賽吸引近3000名球迷進場，吳東霖透露，球迷加油聲和鼓聲，激發了他的更多潛能，「很多原本跑不到的球，後來都有救到。」

對於今天吳東霖而言，更是別具意義，包括啟蒙教練、爺爺、奶奶、爸爸等人都有到場觀戰，他認為，很榮幸能與世界排名前20名好手同場較勁，「希望我的比賽能感動他們。」

由於賽事採5點3勝制，勝利的一方將前進9月世界組總決賽，台灣隊在連丟2點後，明天已無退路，台灣隊總教練張孝雍表示，明天第3點預計由杭州亞運男雙金牌組合莊吉生和許育修出賽，但有可能視明早選手狀況做調整，至於第4點男單確定由曾俊欣取代許育修。（編輯：李亨山）1130203

2024年台維斯盃世界組總決賽資格賽3日在台北網球中心開打，台灣好手吳東霖（圖）在第2點單打登場，迎戰世界排名第17名的法國選手馬納里諾（Adrian Mannarino）。中央社記者徐肇昌攝 113年2月3日

2024年台維斯盃世界組總決賽資格賽3日起一連兩天在台北網球中心上演台法大戰，台灣隊首日第2點單打由選手吳東霖（圖）出賽，發球時全神貫注。中央社記者徐肇昌攝 113年2月3日