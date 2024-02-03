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吳東霖台維斯盃表現獲肯定 法國一哥首度來台喊讚

2024/2/3 19:53
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）法國網球一哥馬納里諾首度來台參加台維斯盃世界組總決賽資格賽，台灣人親和力讓他留下美好印象，今天雖以直落2橫掃台灣好手吳東霖，但賽後給予高評價，認為吳東霖發球很有力量。

法國隊今天拿下台維斯盃世界組總決賽資格賽前2點單打，在5點3勝制比賽中取得2比0領先，距離世界組總決賽只差最後一步。

法國隊總教練馬修（Paul-Henri Mathieu）透露，賽前就知道台灣隊陣中有不錯的選手，並提醒選手做好準備，「今天並不是容易取勝的一天。」他強調，將做足準備，迎接明天比賽。

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台灣隊第2點派出吳東霖迎戰世界排名17、法國選手馬納里諾（Adrian Mannarino），次盤他一度帶給對方不小威脅、以3比0領先，馬納里諾賽後也大方讚賞，他說：「吳東霖屬於力量、發球都非常強大選手，賽前準備告訴自己表現必須更穩定，透過不同球路，找尋戰勝機會。」

馬納里諾首次來台參賽，台灣人的親和力以及球迷表現讓他留下深刻印象，他表示，儘管場邊加油聲與鼓聲不斷，球迷依舊給予場上選手最大尊重，「台灣球迷很開心看到我，我也很高興能來到台灣比賽 。」（編輯：龍柏安）1130203

#法國隊
#吳東霖
#馬納里諾
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