許育修、莊吉生男雙落敗 台維斯盃台灣不敵法國

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（中央社記者黎建忠台北4日電）2024台維斯盃世界組總決賽資格賽今天在台北市網球中心進行最終日賽事，第3點男雙台灣由許育修、莊吉生應戰，以6比3、2比6、6比7落敗，總比分台灣以0比3敗給法國。

台維斯盃世界組總決賽資格賽台灣和法國大戰，賽制採5點3勝制，昨天先進行2點單打賽事，結果台灣的許育修、吳東霖都不幸落敗，總比分也以0比2陷入絕對劣勢。

今天的第3點男雙，台灣沒有退路，推出拿下杭州亞運網球金牌的許育修、莊吉生，對上曾拿下大滿貫冠軍的法國老將組合馬育（Nicolas Mahut）、瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin），在滿場近3000人加油下，首盤台灣組合以6比3拿下。

第2盤前5局打完，雙方都互保發球局，法國隊以3比2領先，第6局輪到台灣組合許育修的發球，結果遭到法國隊破發取得4比2的關鍵領先，最終法國以6比2收下第2盤，雙方也戰成1比1的盤數平手。

關鍵的第3盤，法國隊在破發又保發後，一度取得5比2的局數領先，但台灣組合堅持不放棄，再連拿3局戰成5比5平手，隨後雙方各自保發，以6比6進入搶七大戰。

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沒想到進入搶七後戰況一面倒，法國隊連拿5分，包括破了許育修的2次發球分，很快拉開比數，最終輕鬆地以7比1收下搶七局和比賽勝利。

台灣男網代表隊從去年打到今年的台維斯盃，表現有聲有色，去年先在世界一級升降賽擊敗墨西哥而升上世界一級，接著又在世界一級擊敗羅馬尼亞，獲得這次世界組總決賽資格賽的參加門票，只可惜沒能闖過法國這關，將繼續留在世界一級賽事。（編輯：唐聲揚）1130204