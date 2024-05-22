陳祈睿奪圍棋新人王冠軍 抱走25萬元獎金

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（中央社記者陳容琛台北22日電）2024年圍棋新人王決賽三番勝負第3局今天在海峰棋院舉行，最後陳祈睿以2比1擊敗快棋冠軍徐靖恩，生涯第3度勇奪新人王，並抱走新台幣25萬元獎金。

圍棋新人王賽自2016年起開辦，今年已邁入第9屆，賽制採單淘汰制，邀請台灣未滿25歲、未獲大頭銜的職業棋士參賽，是許多未來棋王嶄露頭角的第1站，冠軍獎金新台幣25萬元，亞軍獎金則為新台幣12萬元，近兩屆賽事由杭州亞運圍棋金牌許皓鋐出資贊助比賽經費。

本屆新人王決賽，由陳祈睿八段與2023年新人王徐靖恩首度交鋒，決賽前兩局雙方戰成1比1平手，今天在海峰棋院舉行決勝第3局，由陳祈睿持黑先攻，序盤雙方形勢接近，直到中盤階段依舊勢均力敵，兩人就這樣一路緊咬直到最後關頭。

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然而，原本陳祈睿以為勝負已定，將以半目輸掉比賽，沒想到徐靖恩在終局前犯下致命失誤，才讓他驚險獲勝，生涯第3度榮膺新人王，他透過新聞稿表示，「主要是最後靖恩漏看右上角沒有活，不然我應該很難造出一枚劫材，正常下應該要輸半目。」

率先取得聽牌，卻連續2局遭到逆轉，徐靖恩則自評，最近狀態不太穩定，代表還有加強空間，接下來將繼續準備快棋賽及6月的圍棋乙級聯賽，「（拚）冠軍的話，可能還要再努力。」（編輯：陳政偉）1130522