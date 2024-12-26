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許皓鋐國內職業賽完全制霸 2025年重心移往國際賽

2024/12/26 20:20（12/26 20:46 更新）
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台灣圍棋名將許皓鋐（圖）2024年在國內職業賽完全制霸，他26日受訪表示，由於身體有些疲累，2025年重心將會放在國際賽，國內參賽場次傾向少於8場。中央社記者黃巧雯攝 113年12月26日
台灣圍棋名將許皓鋐（圖）2024年在國內職業賽完全制霸，他26日受訪表示，由於身體有些疲累，2025年重心將會放在國際賽，國內參賽場次傾向少於8場。中央社記者黃巧雯攝 113年12月26日
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣圍棋名將許皓鋐今年在國內職業賽完全制霸，他今天表示，由於身體有些疲累，明年重心將會放在國際賽，國內參賽場次傾向少於8場。

許皓鋐去年杭州亞運風光摘金，為台灣奪得在亞運圍棋史上首面金牌，今年在國內職業賽更是大豐收，稱霸名人賽、天元賽、友士盃十段賽、海峰盃、快棋爭霸戰、中環碁聖賽、國手賽、棋王賽，成為2000年後台灣首名「完全制霸者」，國內職業賽累計冠軍獎金逼近新台幣700萬元。

許皓鋐今年在國內職業賽出賽就是冠軍保證，他出席2024九合一聯合頒獎暨新科職棋授證典禮接受媒體聯訪時表示，很開心能達成這項成就，但他更在意的是比賽內容，「今年還是有滿多棋局內容，可能不是那麼滿意，明年還是要繼續努力，希望可以表現出更好狀態。」

展望明年賽季，許皓鋐透露，明年參賽將做調整，今年覺得有點累、身體狀況可能沒那麼好，因此明年重心將放在國際賽，國內參賽的場次傾向少於8場，可能會為了準備國際賽，放棄國內職業賽。

除了在國內職業賽締造的成就，許皓鋐提攜後進也不遺餘力，連續2年贊助新人王賽獎金，他解釋，台灣年輕棋士缺少比賽機會，很多賽事採單敗淘汰制，「如果一開始就輸掉，就沒有比賽可以下，希望可以給他們表現機會，藉由比賽證明自己。」

許皓鋐告訴中央社記者，他早在2022年就萌生上述想法，最近也在思考還可以透過哪些方式協助年輕棋士，除了比賽外，或許從日常訓練著手更為重要，但因自己還是現役棋士，會在不影響比賽之餘，盡量提供協助。（編輯：李亨山）1131226

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