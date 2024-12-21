孫振抱病拚霹靂舞世錦賽 獲第6名寫紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣選手孫振抱病上陣霹靂舞世界錦標賽，今天16強擊敗杭州亞運銅牌、中國選手B-Boy Lithe-ing（亓祥宇），最終雖因力竭止步8強，但第6名不僅為生涯最佳，還寫下台灣歷史新頁。

孫振今年巴黎奧運成為台灣首位叩關五環殿堂的霹靂舞選手，儘管無緣8強，但仍為台灣街舞締造歷史，昨天更獲得體育運動精英獎特別獎肯定。

今年霹靂舞世錦賽在中國成都舉行，孫振近期因重感冒、狀態不佳，所幸昨天仍順利通過前2戰考驗、挺進16強，今天對戰19歲中國B-Boy Lithe-ing（亓祥宇），對手不僅在去年杭州亞運摘銅，上屆世錦賽更名列第4。

雙方前2輪以1比1平手進入第3輪加賽，孫振展現招牌的原創招式，搭配快慢節奏自在變化，一舉搶下8強門票，可惜8強以0比2敗給烏克蘭B-Boy Kuzya（Oleg Kuznietsov），但已刷新個人生涯在世錦賽的最佳成績。

孫振賽前將目標鎖定4強，因此已設定套路的分配，16強碰上過去未曾贏過的地主選手，雖然和原本設想的劇本不同，孫振透過經紀公司表示，心裡只想著，「就尬吧，是時候把他拿下來了。重點的第3輪我都想好要怎麼做，當下也很自然執行出來。」

孫振自巴黎奧運後，緊接著在Outbreak摘下生涯第1個世界冠軍頭銜，也在上海一級公開賽取得首面體育賽獎牌，這次又締造個人世錦賽最佳成績。談到今年下半年突破，孫振認為，關鍵是因為自己「看開了」。

孫振解釋，在上場前帶著「輸家精神」走上台，因為跳舞是在比誰更能和環境連結，之前壓力大時，常常都會太專注在既定動作上，反而放比較鬆的時候就比較敢玩、跳得比較好，「現在我就是開心跳，看能不能跳得比上次好、做到更多突破。」

展望明年，孫振將目標瞄準8月成都世界運動會，但在那之前，他必須先在亞洲資格賽摘冠才能搶下門票。（編輯：郭諭儒）1131221