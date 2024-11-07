孫振獲精英獎特別獎 期許自己讓外界更認識霹靂舞

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（中央社記者黎建忠台北7日電）體育署今天揭曉體育運動精英獎「特別獎」得主，由台灣霹靂舞好手孫振獲獎。他透過經紀公司開心表示，「今年真的特別旺，也希望繼續透過自己的努力，讓外界更認識這項運動。」

霹靂舞在今年巴黎奧運成為正式競賽項目，台灣一哥孫振靠著世界總排名第10取得參賽資格，儘管沒能從分組預賽晉級，但他的好表現，已經讓台灣掀起霹靂舞熱潮。

體育署副署長洪志昌在接受媒體訪問時表示，孫振雖然年輕，但靠著小到大學習霹靂舞的精神，加上在比賽動作中融入許多台灣文化元素的動作，也帶動台灣霹靂舞風氣，「我想這應該他是受到評審們青睞的原因。」

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孫振也透過經紀公司發聲明表示，「這次很榮幸可以獲得精英獎的特別獎，對我一個街舞者來說也是相當特別的一個殊榮，我也很開心今年可以站上巴黎奧運，然後透過我的一點點努力跟影響，讓大家來認識這個很新穎的運動藝術文化，接下來我會繼續努力，繼續「振」盪這個世界，還請大家幫我加油，謝謝。」

孫振預計11月30日先參加國內積分賽，接著12月7日前往巴西里約熱內盧，以外卡身分受邀參加Red Bull BC One世界總決賽，最後再跟著台灣霹靂舞代表隊，前往成都參加12月21、22日舉辦的世界錦標賽。（編輯：陳政偉）1131107