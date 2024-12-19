台灣規律運動人口比例攀升 目標推職工與銀髮族

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（中央社記者陳容琛台北19日電）教育部體育署今天公布113年運動現況調查成果，顯示規律運動人口比例持續攀升，體育署副署長洪志昌表示，未來目標推動職工、銀髮族的運動人口。

在政府積極推動全民運動，台灣規律運動人口比例從112年首度達到35%後，搭配國民運動中心、運動公園持續增加，113年規律運動人口比例持續攀升、達到35.3%，而且運動強度的增長幅度也是近10年最大，會喘會流汗比例為49.4%，其中女性增長比例大於男性。

為持續推廣全民運動、促進國民健康，體育署施行「運動i台灣2.0計畫」，副署長洪志昌接受中央社採訪時透露，國民運動中心、運動公園的成長，加上路跑活動的增加，皆是台灣規律運動人口比例持續攀升的重要因素，「其他國家可能會遇到瓶頸，所以我們期望透過計畫，讓大家養成規律運動習慣。」

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隨運動部有機會在明年正式掛牌上路，洪志昌指出，根據這次的運動現況調查，有發現職工、銀髮族的運動人口比例較低，因此目標在未來帶動職工、銀髮族的運動人口，其中在職工部分，體育署有推動「運動企業認證」，而針對銀髮族則是「運動村里」，從基層做起，慢慢再擴大規模。

體育署指出，台灣民眾在疫情後更重視健康，未來將持續推動「運動i台灣2.0計畫」，協助地方政府推展縣市體育活動和發展地方特色運動，整合運動與健康促進，並強化質精量足的運動專業人力，營造友善運動環境服務。（編輯：李亨山）1131219