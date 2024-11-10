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2024全民運圓滿閉幕 屏東縣交棒桃園市

2024/11/10 19:25（11/10 20:41 更新）
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2024全民運動會在屏東圓滿落幕，10日舉行閉幕典禮，由屏東縣長周春米（左）、桃園市政府秘書長溫代欣（右）、體育署副署長洪志昌（中）完成會旗交接，（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年11月10日
2024全民運動會在屏東圓滿落幕，10日舉行閉幕典禮，由屏東縣長周春米（左）、桃園市政府秘書長溫代欣（右）、體育署副署長洪志昌（中）完成會旗交接，（屏東縣政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年11月10日
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（中央社記者蔡孟妤屏東10日電）受康芮颱風影響，2024全民運動會閉幕典禮延至今天舉行，由屏東縣長周春米、桃園市政府秘書長溫代欣等人完成會旗交接，象徵2024全民運正式落幕，2026年將在桃園市舉行。

原預計10月31日舉行的2024全民運閉幕典禮，延至今天在屏東縣政府大禮堂舉行。典禮先由和平國小韻律體操隊帶來演出，隨後頒發此次全民運競賽成績及獎座。

之後由體育署副署長洪志昌將會旗交接給下屆主辦單位桃園市政府，象徵全民運交接；最後完成熄滅聖火儀式，象徵著2024全民運在屏東圓滿落幕。

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周春米表示，這屆全民運締造許多佳績，33種競賽項目總計共頒發407面金牌、403面銀牌及464面銅牌；賽會期間計有31項目共116人次破大會紀錄；另有19個項目共58人次破全國紀錄。

此外，屏東縣地主隊此次共獲33金、23銀、22銅，競賽總積分名列大會第六，非六都第一，更奪下大會考試院長獎。周春米表示，期待選手們能繼續維持好表現，並在每場賽會中都能不畏困難、繼續努力。（編輯：李淑華）1131110

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