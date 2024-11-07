體育運動精英獎入圍名單揭曉 李武男獲終身成就獎

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（中央社記者黎建忠台北7日電）堪稱台灣體壇奧斯卡的「體育運動精英獎」今天公布各獎項入圍名單；並揭曉採共識決的「終身成就獎」、「特別獎」，分別由李武男和霹靂舞國手孫振獲獎。

體育署副署長洪志昌在接受媒體訪問時表示，由於今年有巴黎奧運、巴黎帕運，因此精英獎的各獎項入圍名單，幾乎都和這2大運動會脫不了關係，「加上這次的成績都蠻好的，努力有被國人看見。」

精英獎男運動員入圍名單包括李孟遠（奧運射擊）、唐嘉鴻（奧運體操）、高承睿（奧運桌球）、程銘志（帕運桌球）、蕭翔文（帕運跆拳道）。

至於精英獎的女運動員入圍名單包括林郁婷（奧運拳擊）、陳念琴（奧運拳擊）、吳詩儀（奧運拳擊）、田曉雯（帕運桌球）、林姿妤（帕運桌球）；若沒意外，應是林郁婷的囊中物。

另外，蟬聯奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」李洋/王齊麟，則是繼東京奧運後，再度入圍最佳運動團隊，其他的入圍者還有巴黎帕運桌球女雙田曉雯/林姿妤，棒球亞青U18等。

採取共識決的「終身成就獎」，經過評審激烈的討論後，由前中華民國拳擊協會理事長、現年82歲的李武男獲獎。

李武男從選手退役後，就擔任協會理事長，並進行多項改革，也將拳擊運動深入基層校園，推動拳擊在台灣的風氣和觀念；台灣目前最強4金釵林郁婷、陳念琴、黃筱雯、吳詩儀，也是在他任內極力推廣女子拳擊下的風光成果。（編輯：李亨山）1131107

113年體育運動精英獎傑出獎入圍者名單

最佳男運動員獎

李孟遠（射擊）、唐嘉鴻（體操）、高承睿（桌球）、程銘志（桌球）、蕭翔文（跆拳道）

最佳女運動員獎

田曉雯（桌球）、吳詩儀（拳擊）、林姿妤（桌球）、林郁婷（拳擊）、陳念琴（拳擊）

最佳教練獎

柯文明（拳擊）、翁士航（體操）、陳宏麟（羽球）、曾自強（拳擊）、謝志培（射擊）

最佳運動團隊獎

巴黎帕運桌球女雙-田曉雯、林姿妤；巴黎奧運羽球男雙-李洋、王齊麟；棒球亞青代表隊（U18 亞洲盃）

最佳新秀運動員獎

江靜緣（田徑）、風佑築（射箭）、高承睿（桌球）、郭冠宏（桌球）、陳柏諺（桌球）

最佳運動精神獎

林郁婷（拳擊）、唐嘉鴻（體操）、陳念琴（拳擊）、程銘志（桌球）