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孫振Outbreak Europe奪冠 盼成霹靂舞界王建民[影]

2024/8/25 17:15（8/25 17:42 更新）
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台灣霹靂舞好手孫振（圖）以Quake為名前進2024巴黎奧運參與霹靂舞賽事。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月10日
台灣霹靂舞好手孫振（圖）以Quake為名前進2024巴黎奧運參與霹靂舞賽事。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月10日
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（中央社記者黎建忠台北25日電）台灣霹靂舞一哥孫振今天在斯洛伐克舉行的Outbreak Europe文化賽中奪冠，完成兒時夢想，他開玩笑說：「希望成為霹靂舞界王建民，讓世界因我而看見台灣。」

孫振成為台灣史上首名取得奧運霹靂舞參賽資格的國手，儘管沒能從預賽脫穎而出，但經過奧運洗禮的他，舞風愈見成熟，他上週跟著所屬舞團City4留在歐洲投入「IBE國際嘻哈舞蹈節」獲得亞軍，今天傳來好消息。

有500名B-boy參賽的Outbreak Europe，孫振一路過關斬將，在決賽面對烏克蘭的B-boy Raptor火力全開，把自己的招牌套藏到決賽傾巢全出，順利收下冠軍，完成兒時夢想。

4小時12分11秒為孫振比賽畫面。影片來源：Red Bull BC One

孫振賽後接受大會訪問時表示，自己曾在2019年參加過這場賽事，當時「好運氣」挺進到8強才敗給自己的偶像B-boy Lil G，當時就立定目標一定要拿到這場歐洲大賽的冠軍，如今終於實現。

孫振開心地表示，賽後在16強就落敗的B-boy Lil G向他恭喜。「我很欣賞B-boy Lil G用霹靂舞讓世界看見委內瑞拉，所以我曾經開玩笑地說要成為霹靂舞界的王建民，就是希望也可以用霹靂舞讓世界看見台灣。」

已經成為世界頂級霹靂舞者的孫振說：「跳舞就是這樣，當靈魂更成熟的時候會反映在舞蹈上也更成熟，經過這一切的洗禮後，覺得自己成長不少。」

緊接著，孫振將繼續跟著舞團，前往葡萄牙參加8月28日至9月1日的World Battle，也是這趟歐洲文化賽事的最後1站。（編輯：管中維）1130825

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