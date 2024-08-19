孫振奧運霹靂舞後轉赴荷蘭 闖IBE決賽寫歷史[影]

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）身為台灣首位參加奧運的霹靂舞選手孫振，在無緣巴黎奧運8強後，轉戰在荷蘭舉行的IBE國際嘻哈舞蹈節，並闖進個人一對一決賽，儘管最終不敵哥倫比亞選手，仍創下台灣首位晉級IBE決賽紀錄。

巴黎奧運首度將霹靂舞列入正式競賽項目，孫振成為首位取得參賽資格的台灣選手，而他在分組賽戰績1勝2負，雖然無緣8強，但仍為台灣霹靂舞在奧運寫下新篇章。

在結束首次奧運旅程後，孫振與所屬舞團City4Crew會合，前往荷蘭參加霹靂舞界指標文化賽事之一「IBE國際嘻哈舞蹈節」，除了團體項目挺進8強外，在個人一對一項目更直闖決賽。

巧合的是，孫振決賽碰上哥倫比亞好手Alvin，兩人曾在6月布達佩斯奧運資格賽對決，當時由孫振脫穎而出，這次則由對方帶走勝利。

儘管孫振最終敗下陣來，但仍創下台灣首位晉級IBE決賽的難得紀錄，孫振賽後透過經紀公司表示：「這證明我們真的不是來玩的！」

原本就擅長掌握現場氣氛的孫振，在這次比賽中獲得觀眾不少歡呼聲，也讓他感覺到自己的成長，他說：「我覺得這次的自己比奧運更強，有一種蛻變的感覺，心態上更強大，經驗上也更成熟。」

不過，回憶起晉級決賽那一刻，孫振坦言，當下有意識到「要創造歷史了嗎」，他表示，這將是台灣霹靂舞圈第一次有人可以在含金量這麼高的賽事晉級決賽，但或許因為這個念頭，反而讓他在決賽的發揮不如前幾輪賽事，「我必須要再更輕鬆、純粹一點。」

孫振後續還將在歐洲停留一段時間，分別將前往斯洛伐克、葡萄牙參加同樣是全球指標性的霹靂舞文化賽事。（編輯：李亨山）1130819