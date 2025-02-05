3x3籃協理事長拜會政院 積極討論賽務事宜

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（中央社記者黎建忠台北5日電）今年初才成立的中華民國3X3籃球協會今天由理事長吳同喬，帶領3名副理事長前往拜會教育部政務次長張廖萬堅和行政院政務委員史哲，就相關賽務進行交流；吳同喬表示，3X3絕對是台灣可以發展的奧運項目。

自從杭州亞運台灣拿下男子3X3籃球金牌後，在台灣就掀起風潮，而在今年1月3日成立的中華民國3X3籃球協會，首任理事長吳同喬帶著3名副理事長，也是台灣籃壇傳奇的鄭志龍、周俊三、錢薇娟，前往拜會張廖萬堅和政務委員史哲。

吳同喬在接受中央社訪問時表示，台灣人普遍身材不高大，但得利於3對3的特殊賽制，台灣是非常有機會在這項賽事中打出一片天。

吳同喬強調，協會得到FIBA以及中華籃協的完全充分授權，未來不只是舉辦更多高積分的賽事為目標，更希望能夠在基層扎根，培養更多有潛力的選手。

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張廖萬堅指出，最大的目標是增加積分，朝著世界盃甚至奧運前進，國手培訓模式需要協會去完整建立；史哲表示，競技運動全民化是總統賴清德重要的政策目標，政府未來也將全力支持3X3籃球，爭取奧運參賽資格並朝產業化發展。

鄭志龍對中央社記者說，目前台灣5人制籃球已經發展完整，3X3籃球絕對是台灣籃球未來走出國際最重要的一個項目，藉由協會成立、政府支持，可以將台灣籃球推至更高層級。（編輯：李亨山）1140205