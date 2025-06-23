藍批不審查罷免案形同放水 中選會：混淆視聽

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（中央社記者劉冠廷、高華謙台北23日電）國民黨立法院黨團今天表示，多件罷免案出現一階、二階連署人重複連署情況，甚至是先灌水送件爭取補件，變相延長連署時間，但中選會不審查，形同放水，淪惡罷共犯。

中選會說，罷免案查對工作是由各縣市戶政事務所與各縣市選委會依法協力主責，並非中選會查對；但有心人士卻試圖一再混淆視聽。

中選會20日宣布，24件國民黨立委罷免案及新竹市長高虹安罷免案成案，7月26日投開票。

國民黨團今天召開記者會，副書記長許宇甄說，中選會用似是而非的說法，聲稱重複連署並不違法，剔除就好。看到這次成案的情況，不符合規定者竟多達15萬7226人，不合格率高達13.78%；其中第二階段連署人為第一階段提議人者，高達9萬3782人。但選罷法清楚規定，第一階段提議人不可當第二階段連署人，這是立法明文禁止的行為，不是剔除就好。

許宇甄舉例說，如國民黨立委王鴻薇第一階段和第二階段重複連署高達92.33%，國民黨立委李彥秀第一階段和第二階段重複連署高達91.87%。如果沒有把一階的提議人放進二階的連署人，二階罷免連署根本不會成案，平均每一個被罷免人都重複簽署超過3100人，難道這麼多的重複連署都沒有偽造、抄錄。

許宇甄強調，重複連署並不是沒有違法，且關係到罷免是否成案的標準，今天各選區的國民黨立委，會個別到選區所屬地檢署，針對罷團偽造文書和死亡連署提出告發。

與會的國民黨立委翁曉玲說，法律不是擺設，也非政治工具，而中選會現在已淪為惡罷共犯，法律明文規定一階提議人不得為二階連署人，但罷團都是公然灌水先達標送件，接著又再來補件；中選會明知情況還放水，開小路、走後門，助長違法風氣，現在已成民進黨附隨組織，是破壞民主的元兇。

國民黨立委葛如鈞表示，民進黨執政後，民眾已無法再信任中選會、 國家通訊傳播委員會（NCC）等獨立機關，呼籲獨立機關應該要找回一視同仁、法治價值，否則人民將會收回獨立機關的權利，真正的民主將會展現。

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中選會說，刑事訴訟法規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應告發。因此選務機關是依此規定，針對提議前死亡、連署前死亡與有偽造情事的連署依法進行職務告發，過去以來無論是公投、罷免、總統副總統獨立參選等連署案都依法循例辦理，沒有任何差別待遇；至於「重複簽署」則無涉提議前死亡、連署前死亡與偽造情事，自無法據以告發，一直以來都依法循例辦理。

中選會表示，有關2025年各公職人員罷免案提議人、連署人名冊查對結果統計表，可至中選會網站的公職人員罷免案專區查詢；各名冊查對結果統計表是由各縣市政府戶政事務所與各縣市選委會查對後，由各縣市選委會將查對結果統計表函報中選會審定。經法定程序完成審定者，依中選會委員會議決議辦理，並依相關法令規定公開資訊。（編輯：黃國倫）1140623