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永豐餘拚氣候科技轉型 聚焦綠電與材料創新

2025/6/20 13:26（6/20 13:36 更新）
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永豐餘20日召開股東會，董事長葉惠青（圖）表示，永豐餘為因應國際情勢變動，將降低成本精實經營，並轉型為氣候科技產業，聚焦發展綠電與材料創新，實現未來成長與碳排脫鉤。中央社記者何秀玲攝 114年6月20日
永豐餘20日召開股東會，董事長葉惠青（圖）表示，永豐餘為因應國際情勢變動，將降低成本精實經營，並轉型為氣候科技產業，聚焦發展綠電與材料創新，實現未來成長與碳排脫鉤。中央社記者何秀玲攝 114年6月20日
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（中央社記者何秀玲台北20日電）匯率變數影響企業營運，永豐餘董事長葉惠青今天表示，永豐餘出口占總生產約1成，財務會對曝險部位進行避險；展望下半年，為因應國際情勢變動，將降低成本精實經營，並轉型為氣候科技產業，聚焦發展綠電與材料創新，實現未來成長與碳排脫鉤。

永豐餘今天召開股東會，葉惠青會後接受媒體採訪時表示，近期匯率變動，永豐餘出口比率不高，約1成上下，其他為內需，且旗下每家公司情況不同，有的進口原物料，新台幣升值可降低成本，因此雖有部分影響，但影響不大。

他指出，面對全球氣候變遷與減碳趨勢，永豐餘今年啟動轉型，朝氣候科技產業發展，包括綠電。

葉惠青說，永豐餘各廠都積極發展綠電，種類多元，包括花蓮廠木質素發電、新屋廠的沼氣發電，以及高雄久堂廠和台中清水廠的生質能發電。永豐餘也領先全台，在桃園龜山將污水處理廠轉化為綠能發電廠，整體來看，永豐餘集團總綠電產能保守估計超過60MW。

另外，他說，永豐餘更跨域往智慧能源領域發展，提供再生能源售電、儲能、微電網、虛擬電廠、碳管理服務等全方位淨零解決方案。

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材料創新方面，葉惠青表示，永豐餘以澱粉和纖維等可再生材料，逐步建立一套非碳能源的醣經濟體系，降低對石化原料的依賴，透過科技解方與自然解方雙管齊下，發展氣候科技新商業模式。

談到碳費，他說，若以先前公布費率計算，永豐餘一年約需支出新台幣4億元，不過將爭取高碳洩漏風險，也會申報減量方案，如果有優惠費率，那就會只剩下1/6。（編輯：楊蘭軒）1140620

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