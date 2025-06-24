高市橋頭寵物活動區啟用 毛孩專屬舒適空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄市工務局公園處今天表示，橋頭新市鎮公園寵物活動區啟用，入口設計以柴犬意象打造亮點，並依犬隻體型區分活動區，設有雙層柵門，提供安全舒適的毛孩專屬空間。

高雄市工務局公園處今天新聞稿表示，為營造友善動物政策及回應地方需求，市府打造新市鎮公園寵物活動區，橋頭新市鎮公園寵物活動區已正式啟用。

公園處表示，入口設計以柴犬意象打造亮點，活動區並依犬隻體型區分大型犬、小型犬活動區，設有雙層柵門確保出入安全；此外，園內設置飲水區、奔跑涵管、波浪板、林蔭座椅及完整告示牌，營造友善互動的使用環境。

公園處表示，既有公園空間增設寵物活動區，不僅提供飼主及毛孩專屬空間，也能有效分流，降低與其他公園使用者的相互干擾。公園處也提醒，民眾進出公園時，應為寵物繫妥牽繩，並主動清理毛孩排遺，一同維護乾淨整潔的公共環境。

透過 Google News 追蹤中央社

橋頭舊稱「橋仔頭」，擁有百年糖廠歷史與老街文化，周邊有綠意盎然的竹林公園與珍貴的百年龍榕樹，市民可攜毛孩到橋頭，感受城市裡的寧靜時光。

公園處指出，市府持續推動友善動物政策，今年於燕巢、梓官、彌陀及橋頭等區設立寵物活動區，陸續完成開放，滿足不同地區飼主與毛孩的休憩需求。（編輯：吳素柔）1140624