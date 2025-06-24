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港財政司長：要吸引中企從美國轉港上市

2025/6/24 11:56
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（中央社記者張謙香港24日電）香港財政司司長陳茂波表示，美國提出不歡迎中國企業到當地上市，香港要掌握機遇，吸引相關公司來港上市。

官方香港電台今天報導，陳茂波接受該台等電子媒體訪問時，作了以上表示。

據轉述，陳茂波說，地緣政治格局是影響經濟的長遠因素，香港在應對上要審時度勢，同時要掌握當中的機遇，例如美國提出不歡迎中國企業到當地上市，香港就要掌握機遇，吸引有關公司來港上市。

據報導，他還說，相信港府的財政可於2025至26年度恢復平衡。

2020年初COVID-19疫情在港爆發，港府封城，幾乎斷絕與外界往來，經濟陷入困難，旅遊、消費、零售和餐飲業一片蕭條，港府因此向市場投入大量資金，以協助業界度過難關。

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由於入不敷出，過去幾年，港府財政大都出現赤字，引起各界憂慮。

報導引述陳茂波說，過去幾年受經濟環境和地緣政治因素影響，香港出現財赤，但以目前走勢看，股市表現好、印花稅收入上升等，相信本財政年度經營帳目能夠收支平衡，預計至2026至27年度經營帳目還會有盈餘。（編輯：張淑伶）1140624

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陳茂波
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