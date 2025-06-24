家族長輩罹攝護腺癌 台南58歲男機警就醫也確診

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南1名58歲男子因家中有長輩罹患攝護腺癌，自己又有解尿速度稍慢情形，在醫師建議下接受剛納入健保給付的攝護腺健康指數檢驗，診斷出第2期攝護腺癌，治療後恢復良好。

奇美醫院泌尿外科主治醫師曾文歆今天在院內衛教宣導會表示，這名病患本身有糖尿病和高血壓，平時規律服藥控制，原本沒有什麼特別不舒服，僅有解尿速度比年輕時稍慢一些、晚上偶爾解尿1至2次，但因家中有長輩罹患攝護腺癌，提高警覺就醫接受檢查。

曾文歆表示，病患在診所檢驗攝護腺抗原指數（PSA）較正常值稍微偏高，因屬高風險族群，便建議接受剛納入健保給付的攝護腺健康指數（PHI）檢驗，數值顯示攝護腺癌機率超過40%，後續安排核磁造影暨超音波影像融合穿刺導引系統進行更精準檢查，診斷出罹患2期攝護腺癌。

他說，病患立即接受攝護腺癌根除手術，術後恢復良好，第4天移除尿管，解尿順暢後出院，目前定期於門診追蹤。

曾文歆指出，攝護腺癌最可怕是太晚發現，因為初期常無症狀，或僅表現為頻尿、排尿困難、夜尿等常見泌尿道症狀，容易被當成老化或攝護腺肥大所忽略，一旦確診往往已進展到較晚期。

他說，以往通常是經抽血發現攝護腺抗原指數（PSA）偏高，醫師再安排進一步攝護腺切片來確認是否為癌症，但切片屬侵入性檢查，許多醫師及民眾都希望有更精準、更安心檢測工具，篩選出真正有罹癌高風險者，再進一步安排切片檢查。

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曾文歆表示，去年12月起，攝護腺健康指數（PHI）檢驗納入健保給付，因準確度高，且對於區分良性攝護腺增生與癌症有顯著輔助價值，可協助醫師與病人依據風險高低，決定是否進一步檢查，也減輕病人焦慮情緒。

他說，早期攝護腺癌經適當治療，10年存活率可達到9成以上，若有頻尿、排尿困難、血尿、下腹部或骨盆疼痛等情形，尤其年齡超過50歲、有家族史者，更應定期進行PSA與PHI檢查，及早發現、及早治療。（編輯：陳清芳）1140624