法國投資歐洲電信衛星 有助打造戰略自主性

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）法國今天對科技主權押下新的賭注，宣布大舉投資星鏈競爭對手歐洲電信衛星（Eutelsat），這項增資計畫由歐洲電信衛星和法國總統馬克宏辦公室共同發起。

馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室告訴法新社：「競賽已經開始了。因此我們必須現在就表態，並立即投資。否則，整個市場將被占據，法國與歐洲未來將必須依賴其他強權。」

歐洲電信衛星與其他投資者達成總額13.5億歐元的整體交易，其中法國政府在今天挹注7億1700萬歐元，將成為歐洲電信衛星最大股東，持股比例從13%增加到接近30%，但仍略低於觸發全面收購要約的門檻。

衛星通訊業的競爭進入白熱化，儘管目前由科技大亨馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink）稱霸，但一些政府傾向發展主權解決方案。

自從2023年與英國衛星服務供應商OneWeb合併以來，歐洲電信衛星擁有超過600枚衛星，成了全球第2大低軌衛星營運商，僅次於星鏈，使其順理成章成了歐洲領頭羊。

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歐洲電信衛星過去曾稱自己是「唯一能與星鏈抗衡的低軌衛星服務」。

法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）辦公室表示：「歐洲電信衛星是有助於打造歐洲戰略自主性的戰略資產。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140620