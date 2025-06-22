湯劇團跨國偶戲旅程 25週年展覽開幕

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（中央社記者王鴻國新北22日電）湯劇團 Soup Wonderland：湯劇團25週年的偶戲旅程展覽，今天於三芝陽住國際山海藝術中心開幕，邀請藝文界共同見證湯劇團跨越國界、世代與語言的藝術實踐。

湯劇團發布新聞稿，今天的25週年展覽開幕儀式，由團長許嘉芬向來賓簡介展覽理念，分享劇團25年來創作軌跡與精神核心。

現場由國際偶戲大師楊輝進行開幕演出，帶來一段幽默的偶戲「蚊子與熊貓」。這齣作品原是他與年僅2歲的孩子共同發想的小品，生動地呈現熊貓如何打敗蚊子的趣味故事。演出現場笑聲不斷，不僅孩子們沉浸其中，連大人也被逗得重拾童年記憶與純真情懷。

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緊接著由許嘉芬帶領展覽導覽，讓觀眾得以近距離欣賞創作細節，展現湯劇團一貫親切、開放，並致力於共享與跨域合作的藝術精神。

湯劇團自1999年成立，由來自匈牙利、斯洛維尼亞與台灣的藝術家共同創立，名稱Soup象徵多元文化交融的創作狀態。劇團現駐點於台灣三芝，持續推動偶戲教育推廣及偶戲創作與國際交流。（編輯：方沛清）1140622