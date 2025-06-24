川普稱以伊同意停火 台股早盤大漲逾400點台積電漲30元

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（中央社記者潘智義台北24日電）美國總統川普宣布，以色列、伊朗同意停火，帶動美股走揚。台股今天早盤上漲逾400點，最高達22181點。

9時16分左右，加權指數為22119點，漲387點，成交值新台幣832億元。

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台積電早盤漲30元至1050元；鴻海上揚5元至161元；聯發科達1285元，漲30元。

川普美國時間23日下午在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，伊朗將率先停火，在第12小時的時候，以色列將接續停火，至第24小時，全球將共同向這場戰爭正式終結致敬。（編輯：楊蘭軒）1140624