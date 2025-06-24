綠委辦新冠疫苗接種活動 盼國會帶頭提升防疫韌性

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（中央社記者王揚宇台北24日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處於流行期，民進黨立委郭國文、林俊憲今天在立法院舉辦COVID-19疫苗接種活動。郭國文說，超過300萬劑的疫苗將於9月到期，期盼藉由國會帶頭接種，提升防疫韌性。

郭國文、林俊憲今天在立法院舉辦疫苗接種活動，衛生福利部長邱泰源、次長周志浩、疾管署長莊人祥等人受邀出席，共同呼籲民眾踴躍接種COVID-19疫苗。

郭國文說，他6月初質詢衛福部發現，去年交貨的550萬劑JN.1疫苗，當時還有305萬劑尚未施打，全國第一劑接種率只有9.12%、第2劑為0.25%，如果不提升疫苗施打率，超過300萬劑都將於9月到期，形同浪費。

郭國文認為，新冠疫情仍處於流行期，民眾卻因缺少關注，導致疫苗接種率仍偏低，因此他與林俊憲舉辦此活動，希望可以提升民眾防疫意識，進一步催出疫苗接種率。

郭國文也說，7月26日將進行大罷免投票，到投票日前，不管是支持罷免還是反對罷免的民眾，勢必會有群聚行為，再加上暑假到來，希望民眾在此之前施打疫苗，加強防疫。

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林俊憲認為，這次新冠病毒傳染性更強，一般民眾的警覺心跟前幾年疫情期間相比，相差很多，期盼今天藉由立法院帶頭施打，呼籲民眾踴躍施打疫苗。

莊人祥表示，目前疫情還在高峰期，呼籲65歲以上或有慢性病的民眾，盡速接種疫苗。（編輯：謝佳珍）1140624