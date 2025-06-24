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張綱維聲請具保停止羈押 法院駁回、延押2個月

2025/6/24 11:11
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（中央社記者劉世怡台北24日電）遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航，一審判決合計15年，二審時屢次科技監控違規涉逃亡遭到羈押。張綱維聲請具保停押，法院裁定延長羈押2個月並駁回聲請。

台灣高等法院裁定指出，為確保訴訟程序順利進行，使國家刑罰權得以實現，以維持重大的社會秩序及增進重大公共利益，認定張綱維有繼續羈押必要，7月2日起，延長羈押2個月。

合議庭表示，張綱維及辯護人稱希望能交保、施以科技監控、追加提出保證書以停止羈押等語。

但是，張綱維羈押原因及必要性仍然存在，現在還不宜予以具保停止羈押，因此駁回聲請，可抗告。

全案緣於，張綱維被控侵占遠航公司款項，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司本息移轉給遠航等。

一審台北地方法院依業務侵占、背信、違反商業會計法、民用航空法等罪，判處張綱維不得易科罰金部分應執行14年徒刑，得易科罰金部分1年徒刑。

一審宣判後，合議庭針對張綱維的強制處分則裁定加裝電子腳環，且不得接近機場、港口、海岸線，到派出所報到的次數改為每週三報到1次。

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案經上訴，二審台灣高等法院審理時，審酌張綱維屢次科技監控違規涉逃亡，4月2日裁定羈押，羈押期間將於7月1日期滿。

二審6月19日召開訊問庭，就有無必要延長羈押，聽取檢辯及張綱維說法，張綱維及辯護人請求具保停押，願增保金含人保至新台幣1.2億元。（編輯：林恕暉）1140624

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張綱維稱看顧癌母不會逃亡 請求具保停止羈押張綱維電子腳鐐違規遭羈押 聲請具保停押遭駁回
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