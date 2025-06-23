宜蘭歌仔戲文物普查 2件50年戲服再展風華

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣政府辦理歌仔戲文物普查，今天在五穀廟舉辦成果發表會，現場展出2件有50年歷史，已列冊追蹤戲服，分別為「黃地綠紋花草亮片武甲」及「紫地亮片孔雀花紋老旦帔」。

文化局表示，這次普查的亮點是發掘許多基層演員自製的戲服、頭飾與樂器，相較於由專業廠商生產的戲服，自製戲服更能體現地方劇團藝師在有限資源下的創意實踐與經驗。

文化局指出，「黃地綠紋花草亮片武甲」為李阿貴親自製作的首套戲服，服飾整體以明亮黃緞為地，綠色亮片勾勒花草圖紋，輔以金色滾邊與流蘇點綴，呈現出細膩華麗的視覺效果。

文化局表示，此戲服兼具裝飾性與機能性，側身開岔與武袖設計提供角色足夠的活動幅度，符合傳統武生角色在演出中對服裝靈活度的需求。作品不僅體現基層劇團演員自製戲服的風氣，也見證地方戲曲實踐中「演製合一」的藝匠精神。

此外，「紫地亮片孔雀花紋老旦帔」為萬春歌劇團（已解散）資深演員林桂芳所製，整體以紫色緞面為底，搭配金、銀色亮片與長條珠飾以手工縫製，構成對稱孔雀與花卉圖紋。

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領襟處綉有「如意」紋飾，象徵吉祥與尊貴，此服飾材質精緻，充分展現民間戲曲服飾對祥瑞意象與表演視覺效果的重視，也展現演員個人的創作實力與服裝製作能力。

宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，歌仔戲是宜蘭引以為傲的傳統表演藝術，透過2期累積的文物普查成果，讓大家更加了解歌仔戲的發展歷程與傳承軌跡，見證歷代藝師、劇團與地方社群共同努力的成果。（編輯：張銘坤）1140623