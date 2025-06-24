加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

手臂高舉入睡恐壓迫神經 南投醫院籲手麻警訊

2025/6/24 11:37（6/24 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有民眾睡覺時習慣雙手往上擺舉過頭，隔天醒來手臂麻；南投醫院提醒，手臂神經通路被壓到，雖然變換姿勢及按摩可緩解，若時間久仍可能會損傷神經。（南投醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月24日
有民眾睡覺時習慣雙手往上擺舉過頭，隔天醒來手臂麻；南投醫院提醒，手臂神經通路被壓到，雖然變換姿勢及按摩可緩解，若時間久仍可能會損傷神經。（南投醫院提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年6月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪南投24日電）有民眾睡覺時習慣雙手往上擺舉過頭，隔天醒來手臂麻，要等好幾分鐘恢復；南投醫院提醒，手臂神經通路被壓到，雖然變換姿勢及按摩可緩解，若時間久仍可能會損傷神經。

衛福部立南投醫院復健科物理治療師王瓊敏今天接受媒體聯訪時指出，部分民眾睡覺時習慣把雙手往上擺舉過頭，但手臂長時間維持在過高姿勢，容易讓肩膀與腋下之間空間變小，壓迫到1組名為「臂神經叢」的神經。

王瓊敏說，這些神經從脖子一路延伸到手臂，負責傳遞動作和感覺訊號；當手抬高，神經像是被扯緊的電線，無法順利傳遞訊號，就會出現麻木、無力及動不了的情況。

google news透過 Google News追蹤中央社

王瓊敏表示，如果麻木、無力等偶爾發生，問題不大，但如果1週出現幾次，或是每次麻到超過10分鐘，長期下來神經會像經常被壓住的水管一樣，逐漸失去彈性與傳導能力，造成更深層的神經問題。

對此，王瓊敏說，民眾平時可將手臂側平舉、手掌朝上，手腕往後拉，頭往相反方向側彎，讓前臂到手掌神經放鬆，改善手麻；也可將手臂往外伸直、手背朝外，手腕往下壓，頭往同側傾斜，幫助手背與手臂外側的神經減壓，減少刺麻感，每天早晚各做1次，有助預防與緩解神經壓迫的問題。（編輯：吳素柔）1140624

#南投醫院
#衛福部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：