虎航A320neo新機飛渡 添加5%永續航空燃油

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（中央社記者江明晏台北20日電）台灣虎航今天宣布，將於2025年起引進的全新A320neo航機飛渡航班中，添加一定比例的永續航空燃油，預計添加永續航空燃油的A320neo新機共計9架，今天抵台的B-50028航機添加5%的永續航空燃油，可減少約80%的碳排放。

飛渡航班指新機交機後，飛抵台灣的首趟飛行。受先前交機延誤影響，台灣虎航今年陸續將有2架A320neo新機報到，為響應政府「台灣2050淨零碳排」的目標政策，台灣虎航持續針對永續及減碳議題努力。

台灣虎航今天宣布，將於2025年起引進的全新A320neo航機飛渡航班中，添加一定比例的永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）。

依照交機計劃，台灣虎航表示，預計於新機飛渡的過程中，添加永續航空燃油的A320neo新機共計9架，今天抵台的B-50028航機於法國土魯斯原廠飛渡過程中，添加5%的永續航空燃油，與傳統燃油相比，永續航空燃油可減少約80%的碳排放。

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台灣虎航指出，藉機隊汰舊換新計劃，迎來A320neo機隊，其研發的新引擎及鯊魚鰭機翼，省油可達18%，噪音可降低50%。

台灣虎航表示，未來將持續關注永續航空燃料的發展趨勢，並尋求更多合作機會，逐步擴大永續航空燃油的使用比例。（編輯：翟思嘉）1140620