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民進黨高雄市長初選 陳其邁：越快越好便於整合

2025/6/24 10:29（6/24 11:01 更新）
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高雄市長陳其邁24日上午在市政會議前接受媒體聯訪時表示，希望民進黨高雄市長初選期程越快越好，盡早決定人選，便於黨內整合。中央社記者蔡孟妤攝 114年6月24日
高雄市長陳其邁24日上午在市政會議前接受媒體聯訪時表示，希望民進黨高雄市長初選期程越快越好，盡早決定人選，便於黨內整合。中央社記者蔡孟妤攝 114年6月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）民進黨立委林岱樺涉詐助理費案遭起訴，高雄市長陳其邁今天表示，尊重司法，盼毋枉毋縱。他也表示，盼民進黨高雄市長初選期程越快越好，盡早決定人選，便於黨內整合。

陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪，被問到林岱樺遭起訴，他說，司法案件就由司法偵辦，尊重司法，也希望毋枉毋縱。

對於民進黨高雄市長初選期程，陳其邁說，初選的期程還沒有決定，但是希望初選的期程能夠越快越好。

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他說，因為國民黨的人選已經定位，民進黨如果能夠盡早決定人選，這樣的話，政黨競爭提出不同的、更好的政見，這是一個良性的競爭，所以希望人選能夠越早決定越好，也便於黨內的整合。

參與民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，明天將成立競選辦公室。陳其邁說，自己有收到邀請，但花到、人不會到，「因為去一個，其他也都要去，等一下又有早去晚去的問題，這個麻煩」，但他強調祝福的心意不變，希望參與初選的人都能夠君子之爭。（編輯：吳素柔）1140624

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