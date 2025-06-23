瑞士巴塞爾藝博會 台灣當代藝術家作品吸睛

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（中央社記者郭芳君蘇黎世23日專電）台灣藝術家的作品在巴塞爾藝博會中受到關注，其中蘇孟鴻的「殘山剩水鬧金屏」首次於大會的大型藝術項目意象無限（Unlimited）展出，作品蘊含東方文化符號、色彩以及空間佈局，彷彿步入一處由華麗雕漆屏風所構築的深邃東方園林。

巴塞爾藝術博覽會自1970年成立以來，已成為當代藝術的領頭羊。來自世界各地的畫廊、藝術家、收藏家、策展人和藝術愛好者每年6月必聚集於巴塞爾，展示和交易當代藝術，同時也帶動周邊的藝術相關活動，是世界當代藝術盛事。今年有來自全球42國的289家藝廊共同參與，展期自6月16日至22日。

今年已是第二年參展的耿畫廊於主展區「藝廊薈萃」（Galleries）以「遺形—東方抽象百年流變」為題，呈現吳大羽、陳蔭羆、蘇笑柏等20世紀早期華人當代藝術的脈絡。

另外，台灣藝家也在巴塞爾藝博會「策展角落」（Kabinett）單元，以多寶閣的視覺與意象為藍本，呈現楊茂林、薛保瑕、袁慧莉、姚瑞中、彭薇、蘇孟鴻、陳敬元等不同台灣當代藝術家們承續並解構傳統東方文化符碼。這一系列作品多元呈現，高度展現台灣特色。

耿畫廊藝博會統籌陳健今表示，工商社會快速變動，我們童年或是老一輩的人所熟知的材料與器物慢慢消失，當代藝術家拾起在地元素來創作，讓藝術成為承載文化記憶的方式。

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中央社記者現場採訪一位佇足於「殘山剩水鬧金屏」前許久的參觀民眾表示，意象無限的當代大型藝術作品近年主題凸顯較多時事與政治議題，多是今日人們感受到的暴力與拉扯。相比之下，「殘山剩水鬧金屏」特別有純藝術的效果，用色飽滿金亮，在眾多藝術品之中特別突出。

雖然藝術品的市場也隨著國際政經局勢而變動，巴塞爾藝博會總監克魯斯（Maike Cruse）在接受瑞士廣播電視台（Schweizer Radio und Fernsehen）採訪時表示，從去年的成交量看見藝術品交易的確下滑了12%，但巴塞爾藝博會依舊在風暴中屹立不搖，展出一流的作品，而收藏家也樂於購買。（編輯：高照芬）1140623