高市某高中開門碰撞釀群架 3學生受傷送醫

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（中央社記者林巧璉、蔡孟妤高雄24日電）高雄某公立高中昨天發生群毆事件，4名學生在教室扭打成一團，一旁還有學生嚇哭。校方表示，學生因開門進教室發生碰撞衍生衝突，造成3人受傷送醫，學生今天未到校。

有網友上傳某高中打群架影片，影片可看到多名男學生在教室內扭打，有一名老師在旁勸架，但學生未理會。過程中有學生被架住遭人毆打，後續有人勸架欲將群毆學生分開，也遭波及打傷，還有人丟椅子，場面混亂。教室內多名學生尖叫，也有人嚇哭。

高雄市教育局長吳立森今天接受媒體聯訪表示，經初步了解，事件起因是4名學生在午餐前要進教室時開門發生碰撞，後續造成口角、肢體衝突。校方第一時間由教官與老師介入，並協助送醫，也通報派出所備案，已聯繫家長將協調與輔導，後續由校規處置。

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校方今天發出聲明表示，事件中有3名受傷學生，現場由健康中心初步處理，並依學生情況由教官陪同送醫。事發當時老師在現場不斷勸阻學生，並立即請教官入班處理，導師及行政團隊也有同步介入處理。

校方說明，已和學生、家長約定明天到校協調，並持續關心學生身心復原狀況；針對此次衝突事件持續調查及輔導管教事宜，讓學生安心就學。（編輯：張雅淨）1140624