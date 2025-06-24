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台中藍委齊聚 籲政府實現無煤家園守護民眾健康

2025/6/24 11:47（6/24 12:31 更新）
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國民黨立委羅廷瑋（左起）、廖偉翔、楊瓊瓔、江啓臣、顏寬恒與黃健豪24日在立法院召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會表達無煤家園的立場，並呼籲政府實現2028無煤中火的立法院決議。中央社記者趙世勳攝 114年6月24日
國民黨立委羅廷瑋（左起）、廖偉翔、楊瓊瓔、江啓臣、顏寬恒與黃健豪24日在立法院召開「怒火中燒，我們來發聲」記者會表達無煤家園的立場，並呼籲政府實現2028無煤中火的立法院決議。中央社記者趙世勳攝 114年6月24日
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（中央社記者劉冠廷台北24日電）立法院副院長江啟臣等6位來自台中市的國民黨立委，今天齊聚發聲，強調立法院已通過「2028無煤中火」決議，但政府不願面對能源問題，持續犧牲中部人的健康。他們抗議「用命換電政策」，要求實現無煤家園，守護民眾健康。

立法院會日前在在野黨人數優勢下，表決通過國民黨立委羅廷瑋等台中市立委及台灣民眾黨立委張啓楷提案，決議台中火力發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，且在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪6位來自台中的國民黨立委，上午召開「台中空污是人禍，我們來發聲」記者會。

羅廷瑋說，政府不願意面對能源問題，仍在犧牲中部人的健康，因此要站出來發聲，要求實現無煤家園。

江啟臣表示，能源安全就是國家安全，大量的燃煤、燃氣發電集中在中火，相當不利於國家安全。當發電來源遭到封鎖，80%的火力發電就會出問題，影響不只台灣，也包括台灣所生產的晶片，這也就是為什麼美國在乎台灣的能源安全，因為「台灣斷電、晶片斷鏈」。

黃健豪說，現在燃煤發電持續運作，依舊影響空氣品質，肺癌也成為台灣10大癌症死因第一名。環境部在台中電廠行政訴訟案一審敗訴，理應重新檢討對燃煤發電的立場，站在民眾立場別再上訴，守護中部人的健康。

廖偉翔表示，政府錯誤的能源政策讓跳電缺電變成人民生活的日常，政府不敢誠實面對非核代價，讓已經除役機組的緊急備用變成日常濫用，他呼籲台電立即落實「2028無煤中火」的承諾，勿再點燃民眾怒火。

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顏寬恒也說，中部地區民眾多年強烈要求燃煤機組屆期應「拆除」，而非只是「除役」，就是為防止再次發生重啟事件，請台電給出拆除計畫，才能讓民眾安心。

楊瓊瓔表示，立法院已經通過「2028無煤中火」提案，呼籲政府以及台電公司儘速淘汰台中火力發電廠的燃煤機組，讓大家遠離空污與肺腺癌威脅。（編輯：萬淑彰、謝佳珍）1140624

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