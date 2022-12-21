民團盼保留電影流麻溝華山月台 北院：持續溝通

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（中央社記者林長順、實習記者陳美澐、范博媛台北21日電）電影「流麻溝十五號」中的華山貨運站月台將拆遷。對此，多個民間團體質疑，早前的司法園區計畫設計可原地保留月台，呼籲政府以身作則，負擔起保存不義遺址責任，落實轉型正義。

台北地方法院指出，辦理「華山司法園區」計畫，積極面對華山貨運站與櫛形月台的歷史與人權教育價值，今後仍將一本初衷傾聽各界意見，並與各界持續溝通，盼能在活化土地利用、追求公眾利益與彰顯歷史意義、記憶白色恐怖之間，求取平衡。

「華山司法園區樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程」開工動土典禮，7日在華山貨運站旁空地舉行，預計未來將台灣高等法院及台北地方法院搬至華山司法園區，後續將進行對車站月台解構、異地保存的拆遷工程。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋、台灣二二八關懷總會理事長王文宏、好民文化行動協會理事長林芳如等民間團體，今天在月台遺址舉行保衛華山月台記者會，共同聲明月台應被完整保護，並於會後獻上花束。

針對華山月台的特殊性，吳柏瑋說明，該月台是目前所知唯一一個從貨運站轉為載運思想犯的空間，亦是保存相當完整的遺址；1950年代政治犯受審後，就是從國防部軍法局看守所（現喜來登飯店）走到月台搭車前往綠島，此地理空間構成一個1950年代完整的台灣白色恐怖時期脈絡。

吳柏瑋質疑，2020年九典建築事務所的設計將月台原地保留，顯示車站不會影響建築施工；且司法院向來以被列為「歷史建築」的華山貨運站白色樓體作為論述，但是「月台」和貨運站在不義遺址的角色、地理環境脈絡、標的性都不相同，不應混為一談。

林芳如表示，希望先暫緩施工，納入更多參與討論的機制，並要求主責不義遺址的文化部等部會，公開針對華山月台所做的轉型正義調查研究與各項評估報告，以利公共討論。

王文宏指出，228事件發生時，許多被上銬的台灣青年，就是在華山月台搭上火車前往綠島；既然政府在推動轉型正義，這處不義遺址就該原狀保存。

吳柏瑋呼籲，應設立不義遺址保存專法，盼台北市長當選人蔣萬安正視此議題，期望以他的特殊身分，用現代新價值角度，看待錯誤的歷史事件，留下好的人權教育場所。

台北地方法院12日曾發布新聞稿表示，由於該月台正處於基地中央，若保留等同華山司法園區興建工程停擺，華山貨運站與櫛形月台之修復及再利用計畫，亦形同中止。（編輯：林克倫）1111221