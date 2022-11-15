權利回復基金會擬12/10掛牌 明年1月受理申請賠償

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（中央社記者賴于榛台北15日電）促轉業務不中斷，根據內政部規劃，明年度公務預算編列新台幣4200萬元業務費及100億元賠償金，補助權利回復基金會辦理賠償業務，相關人力、法規等整備正進行中，擬於12月10日掛牌，明年1月起受理申請。

促轉會解散後，由6部會承接原業務，法務部負責平復國家不法及識別與處置加害者；內政部主責清除威權象徵、籌設及輔導基金會辦理被害者權利回復；文化部處理保存不義遺址、政治檔案研究。

衛福部主責照顧、療癒政治受難者及其家屬的政治暴力創傷；教育部處理轉型正義教育；國發會主要負責促進轉型正義基金的收支保管及運用，還有政黨政治檔案審定。行政院則成立人權處和推動轉型正義會報，督導推動轉型正義進度。

根據行政院推動轉型正義會報首次會議的會議資料，內政部已於明年度公務預算編列4200萬元業務費及100億元賠償金，補助權利回復基金會辦理賠償業務，另提報促轉基金申請2055萬元，辦理威權象徵處置及輔導基金會相關業務。

內政部規劃指出，權利回復基金會捐助章程草案已報請行政院核定，正辦理基金會人員聘用需求、培訓內容規劃等事宜，預計月底完成基金會設立登記，12月10日揭牌，另權利回復基金會相關子法草案共5項，盼年底前全數報行政院核定。

至於基金會地點，內政部沿用原促轉會辦公室做事務所，8月起已陸續辦理機電、電梯等設備施工維護及裝置保全系統及修繕事宜。

依內政部計劃，賠償總案件估計為1萬5571件，基金會將於明年1月起受理申請賠償作業，預計以21名業務人力、每人每月辦理8件、每月辦理168件的執行進度，希望明年3月底前辦理進度達3.2%，年底預計辦理進度達12.9%。

辦理沒收財產返還作業部分，內政部指出，目前已知土地439筆、建物39棟，預計明年1月起受理申請賠償作業，以每3個月預計辦理21筆、棟的執行進度來看，預計明年3月受理不動產返還進度達4.4%，明年底預計辦理進度達17.6%；但動產數量未明，尚難評估。

內政部官員晚間對中央社記者表示，明白相關權益人士十分關注權利回復基金會目前的設置進度，內政部已在進行法規研擬及先期人員整備作業等，掛牌也有設定目標時間，希望盡快運作。

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另外，清除威權象徵部分，內政部指出，威權塑像現共計966處，將先行推動處理已同意處置部分計133件，明年3月底前預計推進處置進度達塑像總數3.4%，並將啟動第2次威權象徵處置進度追蹤調查，明年底預計推進處置進度達塑像總數13.8%。

至於，安康接待室保存活化事宜，文化部在規劃中表示，預計辦理基本維護書圖審查及提報搶修計畫至新北市文化局審查，估計民國113年中完成修復工程規劃設計及提報因應計畫，114年3月完工並開放參觀。（編輯：林興盟）1111115