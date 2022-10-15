白色恐怖被消失校刊重返板中校園 師生填補戒嚴時期歷史缺頁

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報導者執行長何榮幸（右3）13日與板橋高中校友曾建元（左1）、周克任（左4）等人帶「板青37期」校刊回母校板橋高中板青社，並與板青社學生交流。（圖取自facebook.com/jungshin.ho）

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（中央社記者高華謙新北15日電）一本白色恐怖時期「被消失」的校刊13日重回板橋高級中學青年社，填補戒嚴時期歷史缺頁。成為轉型正義被平反者的報導者執行長何榮幸說，行動由師生發起，更珍貴也更有力量。

何榮幸告訴中央社記者，1983年就讀板中3年級時，與校刊社團板青社好友印製僅在社團內流傳，以文學創作為主的刊物「清心集」，彼此評價對方文學作品，卻被校內安全維護秘書挑出3篇文章，指控「思想有問題」，要移送幾名「首謀」到台灣警備總司令部查辦，更要求父母到校接受約談。

他說，安維秘書連帶禁止板青社及板中圖書館收藏已出刊的「板青37期」校刊，板青37期從此在板中校史被迫抹去，學弟妹再也看不到，板青社也硬生生遭解散，校方另組「板青編審委員會」，發行歌功頌德、宣揚保密防諜刊物，當時大家引以為傲的板中多元、自由精神馬上中斷。

何榮幸表示，在資訊貧瘠，只有老3台（台視、中視與華視）與2大報（聯合報及中國時報）年代，校刊是高中生了解校園事務與社會議題重要管道，像板青37期探討中華民國傳統領域與國界在國際社會的爭議、香港問題及憲政民主發展等。

當年被消失的板青37期校刊（左） ，因為清心集（右）被查禁，連帶遭波及。（圖取自facebook.com/jungshin.ho）

他說，已送交學生手裡的板青37期內容雖沒問題，卻在清心集被查禁下連帶遭波及；這案件後來雖被壓下，也沒懲戒，但他多年後才知道板青社學弟當時被老師要求當「抓耙仔」監視他，同窗好友也被要求當線民，提供與他有關情報，但其中一人立刻回絕，另一人假意應允後，提供四平八穩「情報」交差了事。

何榮幸表示，他覺得解嚴（1987年7月15日）前幾年，黨國體制與情治單位人員感受台灣民主化潮流越來越難擋，在解嚴前夕進行「違反時代潮流的困獸之鬥」，刻意在文藝青年刊物挑毛病，只為證明存在價值。

他說，當時覺得不公不義，可說是年少輕狂，不懂移送警總多嚴重，憤怒有點超過害怕。回顧過去，情緒很複雜，很欣慰自己有做這件事，「我覺得自己沒有錯」，但想起媽媽當時的恐懼還是心疼、虧欠，又慶幸人生沒轉為悲觀或再不關心公共事務。

板中校長賴春錦說，板青社學生發現獨漏第37期校刊，但不知原因，後來校友在板中校友會社群網站臉書（Facebook）社團貼出回憶錄，被也是板中校友的板中公民與社會科教師林怡君看到，與板青社學生討論後，主動促成讓校友帶第37期校刊返校行動。

何榮幸等13日由賴春錦於校門口迎接，一行人前往板青社，這群歷經白色恐怖的校友們慎重將板青37期放回書列中、第36期校刊旁，象徵性填補這段歷史空缺。

賴春錦表示，很高興找回這本校刊，這是板中一部分，填補斷裂校史；板青社學生這次有訪問學長姊，將整理訪問內容後刊登校刊。

何榮幸說，這次回母校「超感動」，這是師生討論後決定做的事。過去看到促進轉型正義委員會做很多努力，多是政府、國家由上而下推動，這次完全是師生由下而上、自發性發起，更珍貴也更有力量。

何榮幸表示，所有經歷白色恐怖的人會更珍惜台灣民主化成果，也確信自由民主不會從天而降，而要一步一步呵護，否則一不小心就可能倒退。

很少提起這段過往的何榮幸說，他擔心媽媽聽到後活在恐懼陰影中，且他已下定決心，不能被這件事打倒，不想被白色恐怖經驗捆綁、活在過去記憶，他自此勇往直前。

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他說，資訊爆炸時代與過去截然不同，但有些東西永遠不變，如「追求真相」，現在學弟妹就具備這種精神，要透過努力與行動了解很多事與真相；板中近年發起男生穿裙、推廣性別平權議題的「男裙週」讓校友深感驕傲。在很多面向，學弟妹多元自由風氣已走得更深、更遠。

何榮幸表示，太多人無法見證轉型正義，他是非常幸運、能在有生之年被轉型正義平反的少數人之一，台灣應持續努力還原歷史、釐清當年加害者責任，讓受害者真正走出陰影。（編輯：李明宗）1111015