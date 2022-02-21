綠島監獄、馬場町刑場等17處 列白色恐怖不義遺址

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（中央社記者葉素萍台北21日電）行政院促轉會審定公告原馬場町刑場、綠島以及泰源感訓監獄等17處列為白色恐怖不義遺址應予保存，日前並已刊登於行政院公報；促轉會期望，建構人權教育推廣基地。

促轉會在公報中指出，不義遺址保存是還原歷史真相、反省歷史記憶的空間取徑。透過物質環境的保存維護，與歷史事件的詮釋，賦予當代新的文化意義，促使大眾省思威權統治時期政府不義作為，並能以同理心包容時代傷痕。

「促進轉型正義條例」第5條規定，不義遺址為「威權統治時期，大規模侵害人權事件之發生地」，促轉會期望這類侵害人權事件發生地，得以轉化為台灣社會彼此連結、協力處理轉型正義的重要空間媒介，並據以建構人權教育推廣基地。

促轉會指出，審定、公告不義遺址的意義包括，一、還原歷史真相，代表國家承認威權統治時期在該地點所發生的事件嚴重侵害人權，違反自由民主憲政秩序。二、代表國家肯認事件與發生地的歷史價值，應適當予以保存維護、詮釋與展示，規劃為具轉型正義意涵的歷史遺址。三、述明不義遺址空間樣態與價值，據以與相關機關合作，並鼓勵由下而上推動保存與規劃行動，促進社會對話。四、掌握個案價值與制度性保存的相關設計，因應法制化需要，進行示範性審定作業，以利於後續任務移交。

促轉會審定的17處不義遺址如下：

1.原司法行政部調查局安康接待室

2.原國防部台灣軍人監獄（新店安坑）／原台灣省保安司令部軍法處看守所安坑分所

3.原台灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所／原國防部軍法局軍事法庭與看守所（新店二十張）

4.原台灣警備總司令部保安處看守所（台北博愛路）

5.原國防部保密局台北看守所

6.原空軍總司令部軍法處軍事法庭與看守所（台北仁愛路）

7.原司法行政部調查局誠舍／原台灣台北監獄（台北愛國東路）

8.原台灣省警務處刑事警察總隊拘留所（台北寧夏路）

9.原馬場町刑場（馬場町紀念公園）

10.原極樂公墓（戒嚴時期政治受難者墓園）

11.原台灣省生產教育實驗所（土城清水）

12.原國防部情報局龍潭看守所

13.原海軍總司令部情報處拘留所（高雄鳳山）

14.原台灣省保安司令部職業訓導第三總隊（小琉球）

15.原台灣省保安司令部新生訓導處（綠島）

16.原國防部泰源感訓監獄

17.原國防部綠島感訓監獄

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促轉會表示，未來主管機關應視不義遺址有無建物或有無遺構的現況，建立保存活化的原則；逾6成不義遺址已無遺構，保存活化上應優先考量標示、解說、展示、數位化虛擬重建等手段，以教育推廣為目標，必要時才予以修復或重建；仍存有遺構或原建物的不義遺址，應評估進行適度的實體修復或重建，並予活化使用。

促轉會說，相關不義遺址保存法制建議，將納入任務總結報告提出，並依相關法規辦理業務移交，使不義遺址能納入國家文化保存與發展的視野，落實人民參與文化生活的權利，在法律定位明確的條件下，永續推動保存工程。（編輯：蘇志宗）1110221