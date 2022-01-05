安康接待室等3處不義遺址 促轉會建議規劃人權廊道

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促轉會5日審定安康接待室、新店軍人監獄及景美看守所3處為不義遺址，並認為，有整體規劃為新店安坑地區「人權廊道」潛力，圖為新店軍人監獄外部通道。（促轉會提供／沈昭良攝）中央社記者葉素萍傳真 111年1月5日

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（中央社記者葉素萍台北5日電）促進轉型正義委員會今天審定安康接待室、新店軍人監獄及景美看守所3處為不義遺址。促轉會表示，這3處不義遺址地理相連且對應軍事審判各階段，有整體規劃為新店安坑地區「人權廊道」潛力。

促轉會今天發布新聞稿指出，就相關個案保存規劃建議，及整體不義遺址保存法制建議，將納入任務總結報告提交政院。

促轉會表示，不義遺址是國家在威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件的發生地。審定不義遺址，代表國家正式承認、反省過往歷史傷痕。依促進轉型正義條例意旨，政府應予保存，使之成為推動全體人民集體記憶及法治教育場所，進而彰顯人權價值，促進社會和解。

促轉會已於民國110年3月審定公告第一批共25處與二二八事件相關之不義遺址，此刻正審定白色恐怖相關遺址。今天促轉會通過審定的3處不義遺址，見證國家白色恐怖時期軍事審判，偵訊、關押、審判乃至執行徒刑過程，後續尚有14處將陸續完成審定工作。

促轉會說，「原司法行政部調查局安康接待室」是目前唯一完整保存原貌，見證白色恐怖時期侵害人權的大型偵訊拘留室。

多數不義遺址已無建物，至多僅存遺構；安康接待室是少數留有原建物、公有且閒置的不義遺址，具有特殊性，值得妥善運用，短期應予修復重建，長期則可評估結合人權教育培訓、藝文、政治檔案陳列等機能，多元發揮轉型正義教育功能。

促轉會表示，「原國防部台灣軍人監獄／原台灣省保安司令部軍法處看守所安坑分所」則為威權統治時期長期關押政治犯場所。該處曾關押陳英泰、雷震、蘇東啟、黃信介等政治犯，留有台灣不同階段反抗運動者身影。目前原建物由法務部矯正署新店戒治所沿用，後續建議以設置標示、虛擬重建、每年定期開放等方式落實促轉條例保存意旨。

景美「原台灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所／原國防部軍法局軍事法庭與看守所」則為若干重大、反抗威權統治民主運動相關事件審判地，如「美麗島事件」隔年即在此舉行軍法大審。該處目前為國家人權博物館「白色恐怖景美紀念園區」，已常態性對民眾開放，為不義遺址保存典範。

促轉會建議今天審定的3處不義遺址未來可朝「人權廊道」進行整合規劃。因相鄰3處正好呈現「偵訊」、「關押」、「審判」至「執行徒刑」的軍事審判歷程，有助於完整保存並再現威權統治時期軍事審判對人權侵害、對民主壓制歷史。

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促轉會指出，未來安坑輕軌通車後，易於彼此串連。建議相關權管機關參考荷蘭阿姆斯特丹「抵抗之路」等國外人權導覽作法，思考朝「人權廊道」方向整合規劃，以系統性保存達到促進轉型正義教育之最大效益。

另外，促轉會表示，近日將陸續完成與白色恐怖時期國家大規模侵害人權事件有關的不義遺址審定工作。審定過程所釐清的個案情況，將反饋至不義遺址法制規劃，納入促轉會任務總結報告，建構不義遺址的系統性治理；後續也將依審定結果，建請各權管機關持續推動不義遺址保存、重建、教育推廣、活化利用。（編輯：蘇志宗）1110105

促轉會5日審定安康接待室、新店軍人監獄及景美看守所3處為不義遺址，並認為，有整體規劃為新店安坑地區「人權廊道」潛力，圖為新店軍人監獄。（促轉會提供／沈昭良攝）中央社記者葉素萍傳真 111年1月5日