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空軍發布RF-5E致敬影片 感謝「為台灣看得這麼清楚」

2025/7/2 21:04（7/2 21:37 更新）
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（中央社記者吳書緯台北2日電）空軍將於4日舉行RF-5E偵察機除役典禮，空軍今天在臉書發布「虎瞰台灣」影片，蒐羅RF-5E歷年執行國土空拍時所偵照的影像，片尾感性提到「謝謝你為台灣看得這麼清楚」。

F-5E/F型戰機被稱為「老虎機」，因此RF-5E被稱為「虎眼式」偵察機，除了正常戰訓任務外也支援國土探勘、災害搶救等任務空拍，在921大地震、八八水災時也曾出動拍攝受災情形，以供搶救單位參考。

空軍今天在「中華民國空軍」臉書粉絲專頁發布「虎瞰台灣」影片，並指出「它看見的，不只是地表的變化，更是安全的脈動」，RF-5E偵察機，承擔戰備監偵任務20餘載，在每一次災後重建、演訓部署與防衛行動中，扮演眼觀四方的角色，用影像守護著國家安全。

空軍於影片呈現RF-5E偵察機執行日常任務過程，並剪輯空拍飛行、第一視角等畫面，並展現RF-5E偵察機歷年執行國土探勘、災害搶救等任務的空拍影像，包含包括八八水災、颱風災害，以及地震災情、工安事故等，並在片尾以字幕標記「謝謝你為台灣看得這麼清楚」。

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空軍昨天也在「中華民國空軍」臉書粉絲專頁，發布F-5E/F型戰機的致敬影片「虎衛長空」，以幻燈片的方式，用歷年所拍攝到的F-5E/F型戰機，呈現F-5E/F型戰機的汗馬功勞。

空軍指出，50多年來，F-5E/F型戰機陪著國軍執行任務、守護領空，也默默守護全體民眾平靜安穩的生活；F-5E/F型戰機不只是軍中的一員，更是這片天空最熟悉、可靠的身影。（編輯：林興盟）1140702

#地震
#空軍
#臉書
#八八水災
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